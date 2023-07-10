РИАН: склад ВСУ с западными ракетами уничтожила армия России 11 июля 2023 в 05:58 Размер текста - 17 + Ракетами снабжали украинские самолеты Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила на Украине склад с дальнобойными ракетами, поставляемыми Западными странами. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — сообщил Лебедев РИА Новости. Подпольщик уточнил, что местные жители видели пожарные машины, двигающиеся к месту взрыва даже через 12 часов после удара. Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожено до 180-ти военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Поданным Минобороны, по противникам работали подразделения группировки «Юг». Российская армия уничтожила на Украине склад с дальнобойными ракетами, поставляемыми Западными странами. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — сообщил Лебедев РИА Новости. Подпольщик уточнил, что местные жители видели пожарные машины, двигающиеся к месту взрыва даже через 12 часов после удара. Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожено до 180-ти военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Поданным Минобороны, по противникам работали подразделения группировки «Юг». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям