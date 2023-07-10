10 июля 2023

РИАН: склад ВСУ с западными ракетами уничтожила армия России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Ракетами снабжали украинские самолеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила на Украине склад с дальнобойными ракетами, поставляемыми Западными странами. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — сообщил Лебедев РИА Новости. Подпольщик уточнил, что местные жители видели пожарные машины, двигающиеся к месту взрыва даже через 12 часов после удара.

Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожено до 180-ти военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Поданным Минобороны, по противникам работали подразделения группировки «Юг».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия уничтожила на Украине склад с дальнобойными ракетами, поставляемыми Западными странами. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — сообщил Лебедев РИА Новости. Подпольщик уточнил, что местные жители видели пожарные машины, двигающиеся к месту взрыва даже через 12 часов после удара. Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожено до 180-ти военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Поданным Минобороны, по противникам работали подразделения группировки «Юг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...