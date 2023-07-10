РИАН: склад ВСУ с западными ракетами уничтожила армия России

Российская армия уничтожила на Украине склад с дальнобойными ракетами, поставляемыми Западными странами. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — сообщил Лебедев РИА Новости. Подпольщик уточнил, что местные жители видели пожарные машины, двигающиеся к месту взрыва даже через 12 часов после удара.
Ранее сообщалось, что на донецком направлении уничтожено до 180-ти военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Поданным Минобороны, по противникам работали подразделения группировки «Юг».
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