Шойгу оценил, как поставки Киеву кассетных боеприпасов повлияют на ход СВО

Поставки кассетных припасов Украине затянут конфликт, считает Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки Киеву американских кассетных боеприпасов повлияют на затягивание конфликта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Передача Киеву кассетных боеприпасов США, естественно, повлияет на затягивание конфликта», — сказал Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Глава Минобороны отметил, что РФ воздерживается от применения подобного оружия, так как понимает его опасность для мирного населения.
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