Шойгу оценил, как поставки Киеву кассетных боеприпасов повлияют на ход СВО

Шойгу: кассетные боеприпасы помогут Киеву затянуть конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Поставки кассетных припасов Украине затянут конфликт, считает Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки Киеву американских кассетных боеприпасов повлияют на затягивание конфликта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Передача Киеву кассетных боеприпасов США, естественно, повлияет на затягивание конфликта», — сказал Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Глава Минобороны отметил, что РФ воздерживается от применения подобного оружия, так как понимает его опасность для мирного населения.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки Киеву американских кассетных боеприпасов повлияют на затягивание конфликта. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Передача Киеву кассетных боеприпасов США, естественно, повлияет на затягивание конфликта», — сказал Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Глава Минобороны отметил, что РФ воздерживается от применения подобного оружия, так как понимает его опасность для мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...