Компания «Россети Тюмень» выделит более 800 млн рублей на обновление парка спецтехники

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Бренды ПМЭФ, россети
В компанию до конца года поступят 150 единиц техники Фото:

Компания «Россети Тюмень» планирует в этом году направить более 800 миллионов рублей на покупку автомобилей и спецтехники. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В этом году „Россети Тюмень“ направит более 800 миллионов рублей на обновление автомобилей и спецтехники. В компанию поступят 150 единиц техники. Среди них — девять ТРЭКОЛов, 43 УАЗа и 59 моделей ГАЗ различных модификаций: фургоны, бригадные автомобили и бурильно-крановые установки. В списке покупок энергетиков — снегоболотоходы, малогабаритные вездеходы, мульчеры и погрузчики», — написано на сайте.

Новый отечественный транспорт будут использовать для решения различных производственных задач, которые направлены на обеспечение качественного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 миллиона человек. В регион планируют закупить автогидроподъемник с изолированной установкой, мульчер и три многофункциональных автомобиля.

В общей сложности в эксплуатации компании находятся 1282 единицы спецтехники. Обновление автопарка надежным транспортом считается важным фактором своевременного выполнения задач производства в условиях сурового северного климата Западной Сибири.

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Компания «Россети Тюмень» планирует в этом году направить более 800 миллионов рублей на покупку автомобилей и спецтехники. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «В этом году „Россети Тюмень“ направит более 800 миллионов рублей на обновление автомобилей и спецтехники. В компанию поступят 150 единиц техники. Среди них — девять ТРЭКОЛов, 43 УАЗа и 59 моделей ГАЗ различных модификаций: фургоны, бригадные автомобили и бурильно-крановые установки. В списке покупок энергетиков — снегоболотоходы, малогабаритные вездеходы, мульчеры и погрузчики», — написано на сайте. Новый отечественный транспорт будут использовать для решения различных производственных задач, которые направлены на обеспечение качественного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 миллиона человек. В регион планируют закупить автогидроподъемник с изолированной установкой, мульчер и три многофункциональных автомобиля. В общей сложности в эксплуатации компании находятся 1282 единицы спецтехники. Обновление автопарка надежным транспортом считается важным фактором своевременного выполнения задач производства в условиях сурового северного климата Западной Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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