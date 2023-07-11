Компания «Россети Тюмень» выделит более 800 млн рублей на обновление парка спецтехники

Компания «Россети Тюмень» планирует в этом году направить более 800 миллионов рублей на покупку автомобилей и спецтехники. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В этом году „Россети Тюмень“ направит более 800 миллионов рублей на обновление автомобилей и спецтехники. В компанию поступят 150 единиц техники. Среди них — девять ТРЭКОЛов, 43 УАЗа и 59 моделей ГАЗ различных модификаций: фургоны, бригадные автомобили и бурильно-крановые установки. В списке покупок энергетиков — снегоболотоходы, малогабаритные вездеходы, мульчеры и погрузчики», — написано на сайте.
Новый отечественный транспорт будут использовать для решения различных производственных задач, которые направлены на обеспечение качественного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 миллиона человек. В регион планируют закупить автогидроподъемник с изолированной установкой, мульчер и три многофункциональных автомобиля.
В общей сложности в эксплуатации компании находятся 1282 единицы спецтехники. Обновление автопарка надежным транспортом считается важным фактором своевременного выполнения задач производства в условиях сурового северного климата Западной Сибири.
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