Прокуратура заставила мэра курганского города заменить устаревшие батареи

12 июля 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Прокуратура заставила мэра Далматово заменить старые батареи в квартире горожанки Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Прокуратура Далматовского района (Курганская область) заставила мэра Далматово организовать замену устаревших батарей в квартире горожанки. Женщина проживала в квартире на условиях социального найма. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «В ходе осмотра тепловых носителей (чугунных батарей) установлено, что срок их эксплуатации превышает 40 лет. По указанным фактам главе города Далматово внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — указано на сайте ведомства. Уточняется, что в квартире жительницы Далматово старые батареи были заменены на современные. При этом, один человек был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее прокуратура Курганской области подала в суд на мэрию Кургана из-за отсутствия батарей и освещения в жилых домах маневренного фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Далматовского района (Курганская область) заставила мэра Далматово организовать замену устаревших батарей в квартире горожанки. Женщина проживала в квартире на условиях социального найма. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «В ходе осмотра тепловых носителей (чугунных батарей) установлено, что срок их эксплуатации превышает 40 лет. По указанным фактам главе города Далматово внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — указано на сайте ведомства. Уточняется, что в квартире жительницы Далматово старые батареи были заменены на современные. При этом, один человек был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее прокуратура Курганской области подала в суд на мэрию Кургана из-за отсутствия батарей и освещения в жилых домах маневренного фонда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.