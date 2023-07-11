11 июля 2023

Тюменцы получили новую льготу для индивидуального строительства

Тюменцы смогут построить собственный дом по программе «Сельская ипотека»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Льготную ипотеку предлагают взять тем, кто хочет строить коттедж в сельской местности Фото:

Тюменцы смогут построить индивидуальное жилье по программе сельской ипотеки. Изменения прописаны в документе, который опубликовало правительство РФ на портале правовой информации.

«Максимальный размер сельской ипотеки увеличить с трех до шести миллионов рублей. Распространить программу сельской ипотеки на индивидуальное строительство своими силами или приобретение недвижимости в многоквартирном доме», — говорится в документе.

По мнению тюменских риэлторов, желающие воспользоваться этим новшеством найдутся, однако их будет немного. «У нас очень высокий спрос на ИЖС в пригородах Тюмени и специализированных районах, а вот желающих переехать в сельскую местность от всех клиентов не больше 3-4%», — сообщил URA.RU источник в риэлторском сообществе области.

За последние три месяца в Тюмени загородная недвижимость опередила в спросе городское жилье. «Введено несколько послаблений, застройщики стали предлагать интересные варианты. Работают льготные программы, квадрат за городом дешевле, чем в Тюмени», — пояснила URA.RU ситуацию президент ассоциации риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

Как ранее сообщалось, тюменские девелоперы предсказывают увеличение рынка загородной недвижимости в 10 раз в ближайшие годы. Основная причина, по мнению застройщиков, — необоснованный рост цен на городское жилье.

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Тюменцы смогут построить индивидуальное жилье по программе сельской ипотеки. Изменения прописаны в документе, который опубликовало правительство РФ на портале правовой информации. «Максимальный размер сельской ипотеки увеличить с трех до шести миллионов рублей. Распространить программу сельской ипотеки на индивидуальное строительство своими силами или приобретение недвижимости в многоквартирном доме», — говорится в документе. По мнению тюменских риэлторов, желающие воспользоваться этим новшеством найдутся, однако их будет немного. «У нас очень высокий спрос на ИЖС в пригородах Тюмени и специализированных районах, а вот желающих переехать в сельскую местность от всех клиентов не больше 3-4%», — сообщил URA.RU источник в риэлторском сообществе области. За последние три месяца в Тюмени загородная недвижимость опередила в спросе городское жилье. «Введено несколько послаблений, застройщики стали предлагать интересные варианты. Работают льготные программы, квадрат за городом дешевле, чем в Тюмени», — пояснила URA.RU ситуацию президент ассоциации риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. Как ранее сообщалось, тюменские девелоперы предсказывают увеличение рынка загородной недвижимости в 10 раз в ближайшие годы. Основная причина, по мнению застройщиков, — необоснованный рост цен на городское жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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