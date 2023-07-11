Тюменцы получили новую льготу для индивидуального строительства

Тюменцы смогут построить индивидуальное жилье по программе сельской ипотеки. Изменения прописаны в документе, который опубликовало правительство РФ на портале правовой информации.
«Максимальный размер сельской ипотеки увеличить с трех до шести миллионов рублей. Распространить программу сельской ипотеки на индивидуальное строительство своими силами или приобретение недвижимости в многоквартирном доме», — говорится в документе.
По мнению тюменских риэлторов, желающие воспользоваться этим новшеством найдутся, однако их будет немного. «У нас очень высокий спрос на ИЖС в пригородах Тюмени и специализированных районах, а вот желающих переехать в сельскую местность от всех клиентов не больше 3-4%», — сообщил URA.RU источник в риэлторском сообществе области.
За последние три месяца в Тюмени загородная недвижимость опередила в спросе городское жилье. «Введено несколько послаблений, застройщики стали предлагать интересные варианты. Работают льготные программы, квадрат за городом дешевле, чем в Тюмени», — пояснила URA.RU ситуацию президент ассоциации риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.
Как ранее сообщалось, тюменские девелоперы предсказывают увеличение рынка загородной недвижимости в 10 раз в ближайшие годы. Основная причина, по мнению застройщиков, — необоснованный рост цен на городское жилье.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.