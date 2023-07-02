02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В Тюмени в 10 раз вырастет рынок загородной недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Такой рост прогнозируется за ближайшие десять лет Фото:

В Тюмени за ближайшие десять лет рынок загородной недвижимости увеличится в десять раз. Об этом рассказал основатель девелоперской компании «Финская улочка» Юлиу Пантя.

«Рынок загородной недвижимости как Тюмени, так и других городов, вырастет за ближайшие десять лет в десять раз. Да, есть какие-то игроки, но если в целом говорить про качественный продукт, то он только начинает появляться. И ключевой тренд в том, что помаленьку оказывается негде строить загородные дома. Все потому, что нет хороших земель в категории ЛПХ или ИЖС: их не так много и они застраиваются», — передает слова основателя компании «РБК Тюмень».

По его словам, важным фактором считается то, что стоимость квартир сильно выросла, почти сравнялась с ценой загородных домов. Эксперт отметил, что на рынке города спрос уже превышает предложение, однако еще нет качественного продукта.

Ранее URA.RU писало, что жители города стали интересоваться загородной недвижимостью в 1,6 раза больше, чем год назад. За последний месяц спрос на частные дома и коттеджи вырос на 11%.

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В Тюмени за ближайшие десять лет рынок загородной недвижимости увеличится в десять раз. Об этом рассказал основатель девелоперской компании «Финская улочка» Юлиу Пантя. «Рынок загородной недвижимости как Тюмени, так и других городов, вырастет за ближайшие десять лет в десять раз. Да, есть какие-то игроки, но если в целом говорить про качественный продукт, то он только начинает появляться. И ключевой тренд в том, что помаленьку оказывается негде строить загородные дома. Все потому, что нет хороших земель в категории ЛПХ или ИЖС: их не так много и они застраиваются», — передает слова основателя компании «РБК Тюмень». По его словам, важным фактором считается то, что стоимость квартир сильно выросла, почти сравнялась с ценой загородных домов. Эксперт отметил, что на рынке города спрос уже превышает предложение, однако еще нет качественного продукта. Ранее URA.RU писало, что жители города стали интересоваться загородной недвижимостью в 1,6 раза больше, чем год назад. За последний месяц спрос на частные дома и коттеджи вырос на 11%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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