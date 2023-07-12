12 июля 2023

В ЯНАО рабочий сорвался со строительных лесов жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий упал со строительных лесов Фото:

В селе Яр-Сале Ямальского района рабочий упал со строительных лесов жилого дома. Мужчина получил травму головы, следователи начали проверку. Об этом сообщили в СК России по ЯНАО.

«При выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник коммерческой организации, 1978 года рождения. В результате происшествия мужчине причинены множественные телесные повреждения в области головы. В настоящее время пострадавший доставлен в окружную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в telegram-канале ведомства.

Следователи оценят действия должностных лиц коммерческой организации. А также проверят работу ответственных за соблюдение правил безопасности. По результатам доследственной проверки ведомство примет процессуальное решение.

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В селе Яр-Сале Ямальского района рабочий упал со строительных лесов жилого дома. Мужчина получил травму головы, следователи начали проверку. Об этом сообщили в СК России по ЯНАО. «При выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник коммерческой организации, 1978 года рождения. В результате происшествия мужчине причинены множественные телесные повреждения в области головы. В настоящее время пострадавший доставлен в окружную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи оценят действия должностных лиц коммерческой организации. А также проверят работу ответственных за соблюдение правил безопасности. По результатам доследственной проверки ведомство примет процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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