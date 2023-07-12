В ЯНАО рабочий сорвался со строительных лесов жилого дома

Рабочий упал со строительных лесов Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В селе Яр-Сале Ямальского района рабочий упал со строительных лесов жилого дома. Мужчина получил травму головы, следователи начали проверку. Об этом сообщили в СК России по ЯНАО.

«При выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник коммерческой организации, 1978 года рождения. В результате происшествия мужчине причинены множественные телесные повреждения в области головы. В настоящее время пострадавший доставлен в окружную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в telegram-канале ведомства.

Следователи оценят действия должностных лиц коммерческой организации. А также проверят работу ответственных за соблюдение правил безопасности. По результатам доследственной проверки ведомство примет процессуальное решение.