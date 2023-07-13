13 июля 2023
12 июля 2023

В ЯНАО отреставрированы объекты историко-культурного наследия. Фото

В Салехарде закончена реставрация зданий музея и начальной школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, белый дом, старинный дом, особняк, реставрация, колонны, фасад, дом демидовых
Отреставрированы здания Обдорского музея и начальной школы 501-й стройки Фото:

В Салехарде (ЯНАО) закончены восстановительные работы на двух деревянных объектах историко-культурного наследия. Отреставрированы здания Обдорского музея и начальной школы 501-й стройки. Об этом сообщила заместитель председателя окружного заксобрания Наталия Фиголь.

«Полностью отреставрированы два деревянных объекта историко-культурного наследия — здание Обдорского музея 1906 года по улице Свердлова, 14 и здание начальной школы 501-й стройки 1950 года по улице Республики, 123. В них разместятся централизованная городская библиотека и учреждение здравоохранения» — рассказала в своем telegram-канале Фиголь.

Ранее сообщалось, что в Салехарде заканчивают реставрационные работы здания начальной школы 501-й стройки. При выполнении работ была поставлена задача максимально сохранить первоначальный вид здания.

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В Салехарде (ЯНАО) закончены восстановительные работы на двух деревянных объектах историко-культурного наследия. Отреставрированы здания Обдорского музея и начальной школы 501-й стройки. Об этом сообщила заместитель председателя окружного заксобрания Наталия Фиголь. «Полностью отреставрированы два деревянных объекта историко-культурного наследия — здание Обдорского музея 1906 года по улице Свердлова, 14 и здание начальной школы 501-й стройки 1950 года по улице Республики, 123. В них разместятся централизованная городская библиотека и учреждение здравоохранения» — рассказала в своем telegram-канале Фиголь. Ранее сообщалось, что в Салехарде заканчивают реставрационные работы здания начальной школы 501-й стройки. При выполнении работ была поставлена задача максимально сохранить первоначальный вид здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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