В Салехарде закончена реставрация зданий музея и начальной школы

Отреставрированы здания Обдорского музея и начальной школы 501-й стройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) закончены восстановительные работы на двух деревянных объектах историко-культурного наследия. Отреставрированы здания Обдорского музея и начальной школы 501-й стройки. Об этом сообщила заместитель председателя окружного заксобрания Наталия Фиголь.

«Полностью отреставрированы два деревянных объекта историко-культурного наследия — здание Обдорского музея 1906 года по улице Свердлова, 14 и здание начальной школы 501-й стройки 1950 года по улице Республики, 123. В них разместятся централизованная городская библиотека и учреждение здравоохранения» — рассказала в своем telegram-канале Фиголь.

Ранее сообщалось, что в Салехарде заканчивают реставрационные работы здания начальной школы 501-й стройки. При выполнении работ была поставлена задача максимально сохранить первоначальный вид здания.

Фото: telegram-канал Наталии Фиголь

Фото: telegram-канал Наталии Фиголь

Фото: telegram-канал Наталии Фиголь