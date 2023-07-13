В Тюмени почти в 2,5 раза выросли продажи элитных автомобилей с пробегом

14 июля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В топе продаж авто с пробегом в Тюмени — машины марок Lexus и BMW Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени во втором квартале года почти в 2,5 раза выросли продажи элитных автомобилей с пробегом возрастом до трех лет. Об этом сообщает сервис «Авито Авто». Об этом сообщает пресс-служба доски объявлений. «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 139,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Lexus RX, BMW X5, Lexus NX, Lexus ES, BMW X6», — говорится в сообщении. При этом средняя цена на эти автомобили остается традиционно высокой. Lexus RX сегодня продают за 6,99 млн, BMW X5 — за 7,4 млн, а Lexus NX оценивают в 4,5 млн рублей. Аналитики «Авито Авто» предполагают, что причина популярности этих моделей — в высокой надежности и качестве сборки.

В Тюмени во втором квартале года почти в 2,5 раза выросли продажи элитных автомобилей с пробегом возрастом до трех лет. Об этом сообщает сервис «Авито Авто». Об этом сообщает пресс-служба доски объявлений. «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 139,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Lexus RX, BMW X5, Lexus NX, Lexus ES, BMW X6», — говорится в сообщении. При этом средняя цена на эти автомобили остается традиционно высокой. Lexus RX сегодня продают за 6,99 млн, BMW X5 — за 7,4 млн, а Lexus NX оценивают в 4,5 млн рублей. Аналитики «Авито Авто» предполагают, что причина популярности этих моделей — в высокой надежности и качестве сборки.