13 июля 2023
12 июля 2023

В Тюмени почти в 2,5 раза выросли продажи элитных автомобилей с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, логотип, лексус, lexus
В топе продаж авто с пробегом в Тюмени — машины марок Lexus и BMW Фото:

В Тюмени во втором квартале года почти в 2,5 раза выросли продажи элитных автомобилей с пробегом возрастом до трех лет. Об этом сообщает сервис «Авито Авто». Об этом сообщает пресс-служба доски объявлений.

«По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 139,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Lexus RX, BMW X5, Lexus NX, Lexus ES, BMW X6», — говорится в сообщении.

При этом средняя цена на эти автомобили остается традиционно высокой. Lexus RX сегодня продают за 6,99 млн, BMW X5 — за 7,4 млн, а Lexus NX оценивают в 4,5 млн рублей. Аналитики «Авито Авто» предполагают, что причина популярности этих моделей — в высокой надежности и качестве сборки.

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В Тюмени во втором квартале года почти в 2,5 раза выросли продажи элитных автомобилей с пробегом возрастом до трех лет. Об этом сообщает сервис «Авито Авто». Об этом сообщает пресс-служба доски объявлений. «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 139,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Lexus RX, BMW X5, Lexus NX, Lexus ES, BMW X6», — говорится в сообщении. При этом средняя цена на эти автомобили остается традиционно высокой. Lexus RX сегодня продают за 6,99 млн, BMW X5 — за 7,4 млн, а Lexus NX оценивают в 4,5 млн рублей. Аналитики «Авито Авто» предполагают, что причина популярности этих моделей — в высокой надежности и качестве сборки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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