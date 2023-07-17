В Тюмени рабочие закрыли выход из подъезда 16-этажки. Фото

В Тюмени жильцы 16-этажки пожаловались на рабочих, которые закрыли выход из подъезда

18 июля 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Жильцы беспокоятся о том, как им быстро покинуть подъезд в случае ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени, рабочие, выполняя ремонт напольного покрытия в подъезде дома по улице Интернациональная, 199 корпус 8, закрыли проход по общедомовой лестнице, которая ведет к выходу. Жильцы обеспокоенные тем, что управляющая компания нарушает правила техники безопасности, придали огласке эту историю в соцсетях. «Бетоном [в подъезде] зачем-то залили пол. Сегодня пришел с работы, а дверь закрыта на замок. Не дай бог, что случись, люди просто не смогут покинуть подъезд. Лестницу вообще по технике безопасности закрывать нельзя», — рассказал жилец дома telegram-каналу «Тюмень №1». Он уточнил, что в подъезде рабочие меняют напольную плитку. Причем ремонт этого участка выполнялся около полутора месяцев назад. Со слов автора поста, плитка была в хорошем состоянии. Жильцы поясняют, что в подъезд зайти можно, но добраться до квартир они могут теперь только на лифте. При этом лифтов в доме установлено два. Один из них идет до выхода из подъезда, но его необходимо очень долго ждать. А второй лифт идет только до лестницы, которая закрыта. Согласно данным официального онлайн—сервиса, дом, о котором идет речь, обслуживает управляющая компания «Амега». Корреспондент агентства направил запрос в адрес предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Фото: telegram-канал «Тюмень №1» Фото: telegram-канал «Тюмень №1» Фото: telegram-канал «Тюмень №1» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени, рабочие, выполняя ремонт напольного покрытия в подъезде дома по улице Интернациональная, 199 корпус 8, закрыли проход по общедомовой лестнице, которая ведет к выходу. Жильцы обеспокоенные тем, что управляющая компания нарушает правила техники безопасности, придали огласке эту историю в соцсетях. «Бетоном [в подъезде] зачем-то залили пол. Сегодня пришел с работы, а дверь закрыта на замок. Не дай бог, что случись, люди просто не смогут покинуть подъезд. Лестницу вообще по технике безопасности закрывать нельзя», — рассказал жилец дома telegram-каналу «Тюмень №1». Он уточнил, что в подъезде рабочие меняют напольную плитку. Причем ремонт этого участка выполнялся около полутора месяцев назад. Со слов автора поста, плитка была в хорошем состоянии. Жильцы поясняют, что в подъезд зайти можно, но добраться до квартир они могут теперь только на лифте. При этом лифтов в доме установлено два. Один из них идет до выхода из подъезда, но его необходимо очень долго ждать. А второй лифт идет только до лестницы, которая закрыта. Согласно данным официального онлайн—сервиса, дом, о котором идет речь, обслуживает управляющая компания «Амега». Корреспондент агентства направил запрос в адрес предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.