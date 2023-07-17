17 июля 2023

В Тюмени рабочие закрыли выход из подъезда 16-этажки. Фото

В Тюмени жильцы 16-этажки пожаловались на рабочих, которые закрыли выход из подъезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Минусинска. Красноярский край, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, панельный дом, панелька
Жильцы беспокоятся о том, как им быстро покинуть подъезд в случае ЧП Фото:

В Тюмени, рабочие, выполняя ремонт напольного покрытия в подъезде дома по улице Интернациональная, 199 корпус 8, закрыли проход по общедомовой лестнице, которая ведет к выходу. Жильцы обеспокоенные тем, что управляющая компания нарушает правила техники безопасности, придали огласке эту историю в соцсетях.

«Бетоном [в подъезде] зачем-то залили пол. Сегодня пришел с работы, а дверь закрыта на замок. Не дай бог, что случись, люди просто не смогут покинуть подъезд. Лестницу вообще по технике безопасности закрывать нельзя», — рассказал жилец дома telegram-каналу «Тюмень №1». Он уточнил, что в подъезде рабочие меняют напольную плитку. Причем ремонт этого участка выполнялся около полутора месяцев назад. Со слов автора поста, плитка была в хорошем состоянии.

Жильцы поясняют, что в подъезд зайти можно, но добраться до квартир они могут теперь только на лифте. При этом лифтов в доме установлено два. Один из них идет до выхода из подъезда, но его необходимо очень долго ждать. А второй лифт идет только до лестницы, которая закрыта.

Согласно данным официального онлайн—сервиса, дом, о котором идет речь, обслуживает управляющая компания «Амега». Корреспондент агентства направил запрос в адрес предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Тюмени, рабочие, выполняя ремонт напольного покрытия в подъезде дома по улице Интернациональная, 199 корпус 8, закрыли проход по общедомовой лестнице, которая ведет к выходу. Жильцы обеспокоенные тем, что управляющая компания нарушает правила техники безопасности, придали огласке эту историю в соцсетях. «Бетоном [в подъезде] зачем-то залили пол. Сегодня пришел с работы, а дверь закрыта на замок. Не дай бог, что случись, люди просто не смогут покинуть подъезд. Лестницу вообще по технике безопасности закрывать нельзя», — рассказал жилец дома telegram-каналу «Тюмень №1». Он уточнил, что в подъезде рабочие меняют напольную плитку. Причем ремонт этого участка выполнялся около полутора месяцев назад. Со слов автора поста, плитка была в хорошем состоянии. Жильцы поясняют, что в подъезд зайти можно, но добраться до квартир они могут теперь только на лифте. При этом лифтов в доме установлено два. Один из них идет до выхода из подъезда, но его необходимо очень долго ждать. А второй лифт идет только до лестницы, которая закрыта. Согласно данным официального онлайн—сервиса, дом, о котором идет речь, обслуживает управляющая компания «Амега». Корреспондент агентства направил запрос в адрес предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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