Тюменцы придумали, как заработать на рыбалке

Жители Тюмени начали организовывать за деньги рыбалку с гидом. Объявления опубликованы на платформе «Avito». Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей.
«Рыбалка на реках Тюменской области на комфортной и оборудованной лодке. Все условия обговариваются. Цена — от 10 тысяч рублей за услугу», — сообщается в одном из объявлений.
Другой тюменец предлагает отправиться на рыбалку в Свердловскую область. Цена за услугу не указана, однако автор объявления отметил, что в стоимость входят трансфер, питание, работа повара, аренда лодки, бензин, снаряжение, работа и помощь гида. Такая рыбалка будет проходить в группах по 2-7 человек, длительность подобного тура составляет пять дней. «Мы давно рыбачим в этих местах, покажем вам самые лучшие места щук и окуней. На озере нет посторонних рыбаков, поэтому здесь вы наедине с природой», — говорится в объявлении.
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