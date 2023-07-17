17 июля 2023

Тюменцы придумали, как заработать на рыбалке

Тюменцы начали организовывать рыбалку за деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, рыбаки, кама, рыба, река, рыбалка
Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени начали организовывать за деньги рыбалку с гидом. Объявления опубликованы на платформе «Avito». Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей.

«Рыбалка на реках Тюменской области на комфортной и оборудованной лодке. Все условия обговариваются. Цена — от 10 тысяч рублей за услугу», — сообщается в одном из объявлений.

Другой тюменец предлагает отправиться на рыбалку в Свердловскую область. Цена за услугу не указана, однако автор объявления отметил, что в стоимость входят трансфер, питание, работа повара, аренда лодки, бензин, снаряжение, работа и помощь гида. Такая рыбалка будет проходить в группах по 2-7 человек, длительность подобного тура составляет пять дней. «Мы давно рыбачим в этих местах, покажем вам самые лучшие места щук и окуней. На озере нет посторонних рыбаков, поэтому здесь вы наедине с природой», — говорится в объявлении.

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Жители Тюмени начали организовывать за деньги рыбалку с гидом. Объявления опубликованы на платформе «Avito». Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей. «Рыбалка на реках Тюменской области на комфортной и оборудованной лодке. Все условия обговариваются. Цена — от 10 тысяч рублей за услугу», — сообщается в одном из объявлений. Другой тюменец предлагает отправиться на рыбалку в Свердловскую область. Цена за услугу не указана, однако автор объявления отметил, что в стоимость входят трансфер, питание, работа повара, аренда лодки, бензин, снаряжение, работа и помощь гида. Такая рыбалка будет проходить в группах по 2-7 человек, длительность подобного тура составляет пять дней. «Мы давно рыбачим в этих местах, покажем вам самые лучшие места щук и окуней. На озере нет посторонних рыбаков, поэтому здесь вы наедине с природой», — говорится в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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