Тюменцы придумали, как заработать на рыбалке

Тюменцы начали организовывать рыбалку за деньги

18 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Жители Тюмени начали организовывать за деньги рыбалку с гидом. Объявления опубликованы на платформе «Avito». Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей. «Рыбалка на реках Тюменской области на комфортной и оборудованной лодке. Все условия обговариваются. Цена — от 10 тысяч рублей за услугу», — сообщается в одном из объявлений. Другой тюменец предлагает отправиться на рыбалку в Свердловскую область. Цена за услугу не указана, однако автор объявления отметил, что в стоимость входят трансфер, питание, работа повара, аренда лодки, бензин, снаряжение, работа и помощь гида. Такая рыбалка будет проходить в группах по 2-7 человек, длительность подобного тура составляет пять дней. «Мы давно рыбачим в этих местах, покажем вам самые лучшие места щук и окуней. На озере нет посторонних рыбаков, поэтому здесь вы наедине с природой», — говорится в объявлении.

Жители Тюмени начали организовывать за деньги рыбалку с гидом. Объявления опубликованы на платформе «Avito». Стоимость рыбной ловли с профессионалом начинается от 10 тысяч рублей. «Рыбалка на реках Тюменской области на комфортной и оборудованной лодке. Все условия обговариваются. Цена — от 10 тысяч рублей за услугу», — сообщается в одном из объявлений. Другой тюменец предлагает отправиться на рыбалку в Свердловскую область. Цена за услугу не указана, однако автор объявления отметил, что в стоимость входят трансфер, питание, работа повара, аренда лодки, бензин, снаряжение, работа и помощь гида. Такая рыбалка будет проходить в группах по 2-7 человек, длительность подобного тура составляет пять дней. «Мы давно рыбачим в этих местах, покажем вам самые лучшие места щук и окуней. На озере нет посторонних рыбаков, поэтому здесь вы наедине с природой», — говорится в объявлении.