В ТюмГУ резко выросла стоимость подготовки школьников к вузу

19 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Цены на обучение по программе «Подготовка к поступлению в вуз» доходят до 247 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В гимназии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) стоимость подготовки школьников к поступлению в вуз выросла почти в 1,5 раза. Согласно документам, опубликованным на сайте ТюмГУ, цены на обучение доходят до 247 тысяч рублей. «Утвердить в гимназии ТюмГУ на 2023-2024 учебный год стоимость платных дополнительных образовательных услуг по программе дополнительного образования „Подготовка к поступлению в вуз“ для учащихся 10-х классов в размере 247 125 рублей, для учащихся 11-х классов в размере 167 745 рублей», — указано в опубликованном приказе. Ранее в 2022 году стоимость образовательных услуг для учеников 10-х классов составляла 159 тысяч рублей за учебный год, а для одиннадцатиклассников — 124 тысячи рублей. Агентству URA.RU в пресс-службе университета рассказали, что рост цен на обучение произошел по нескольким причинам. Среди них: увеличение стоимости переподготовки преподавателей и реализация некоторых дисциплин на иностранных языках. «Причинами увеличения стоимости обучения в гимназии стали: возросшие расходы на реализацию элементов сетевых образовательных программ в партнерстве с ведущими вузами России; рост фонда оплаты труда привлекаемых высококлассных экспертов для подготовки гимназистов к участию в статусных олимпиадах; реализация части образовательных дисциплин на иностранных языках, в том числе под руководством носителей языка; увеличение стоимости переподготовки учителей на базе ведущих методических и предметных центров допобразования», — отметили в пресс-службе ТюмГУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В гимназии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) стоимость подготовки школьников к поступлению в вуз выросла почти в 1,5 раза. Согласно документам, опубликованным на сайте ТюмГУ, цены на обучение доходят до 247 тысяч рублей. «Утвердить в гимназии ТюмГУ на 2023-2024 учебный год стоимость платных дополнительных образовательных услуг по программе дополнительного образования „Подготовка к поступлению в вуз“ для учащихся 10-х классов в размере 247 125 рублей, для учащихся 11-х классов в размере 167 745 рублей», — указано в опубликованном приказе. Ранее в 2022 году стоимость образовательных услуг для учеников 10-х классов составляла 159 тысяч рублей за учебный год, а для одиннадцатиклассников — 124 тысячи рублей. Агентству URA.RU в пресс-службе университета рассказали, что рост цен на обучение произошел по нескольким причинам. Среди них: увеличение стоимости переподготовки преподавателей и реализация некоторых дисциплин на иностранных языках. «Причинами увеличения стоимости обучения в гимназии стали: возросшие расходы на реализацию элементов сетевых образовательных программ в партнерстве с ведущими вузами России; рост фонда оплаты труда привлекаемых высококлассных экспертов для подготовки гимназистов к участию в статусных олимпиадах; реализация части образовательных дисциплин на иностранных языках, в том числе под руководством носителей языка; увеличение стоимости переподготовки учителей на базе ведущих методических и предметных центров допобразования», — отметили в пресс-службе ТюмГУ.