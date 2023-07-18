18 июля 2023

Соцсети: ребенку отрубило пальцы на спортплощадке в Тюмени. Скрин

В соцсети заявили, что ребенку отрубило пальцы на спортплощадке в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная агитация политических партий Единая Россия, КПРФ, ЛДПР на улицах города. Тюмень, реанемобиль, реанимация, политическая реклама, скорая помошь
Скорую якобы пришлось ждать 40 минут Фото:

В тюменских пабликах в социальных сетях распространяется информация о том, что девочке семи-десяти лет отрубило пальцы на спортплощадке у ТРЦ «Фаворит». Инцидент якобы произошел еще на прошедших выходных.

«На площадке за „Фаворитом“ девочке отрубило пальцы. По неосторожности девочка начала поднимать установку, не справилась, и ей отрубило пальцы. Скорую ждали минут сорок», — сообщает страница mamochki_tyumen в сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Там ответили, что обращения в скорую помощь по подобному случаю не поступало.

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В тюменских пабликах в социальных сетях распространяется информация о том, что девочке семи-десяти лет отрубило пальцы на спортплощадке у ТРЦ «Фаворит». Инцидент якобы произошел еще на прошедших выходных. «На площадке за „Фаворитом“ девочке отрубило пальцы. По неосторожности девочка начала поднимать установку, не справилась, и ей отрубило пальцы. Скорую ждали минут сорок», — сообщает страница mamochki_tyumen в сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Там ответили, что обращения в скорую помощь по подобному случаю не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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