В соцсети заявили, что ребенку отрубило пальцы на спортплощадке в Тюмени

Скорую якобы пришлось ждать 40 минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских пабликах в социальных сетях распространяется информация о том, что девочке семи-десяти лет отрубило пальцы на спортплощадке у ТРЦ «Фаворит». Инцидент якобы произошел еще на прошедших выходных.

«На площадке за „Фаворитом“ девочке отрубило пальцы. По неосторожности девочка начала поднимать установку, не справилась, и ей отрубило пальцы. Скорую ждали минут сорок», — сообщает страница mamochki_tyumen в сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Тюменской области. Там ответили, что обращения в скорую помощь по подобному случаю не поступало.