Курганский депутат стал таксистом. Фото

Курганский депутат Маркин бесплатно возит горожан на такси

20 июля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Маркин пообещал один день бесплатно возить курганцев на такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской городской думы Алексей Маркин на один день вышел работать водителем такси, чтобы бесплатно развозить горожан. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Наверняка вы в курсе, что уехать на такси в Кургане сегодня весьма проблематично. А с 1 сентября, когда выйдет новый закон, это будет вообще нереально. Поэтому, чтобы хоть немного снизить остроту проблемы, сегодня, 20 июля, лично вышел на линию. Буду весь день возить людей по заказам», — написал на своей странице Маркин. Также он отметил, что будет делать это совершенно бесплатно, и призвал заказывать такси, ответив, что бонусом будет личное знакомство с ним. Ранее URA.RU писало, что россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. В СМИ сообщалось, что пользователи такси рискуют столкнуться с дефицитом перевозчиков. Это связано с вводом специальных реестров таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы. Депутат облдумы Кургана Алексей Маркин на один день вышел поработать таксистом Фото: страница Алексея Маркина в соцсети «ВКонтакте»

Депутат Курганской городской думы Алексей Маркин на один день вышел работать водителем такси, чтобы бесплатно развозить горожан. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Наверняка вы в курсе, что уехать на такси в Кургане сегодня весьма проблематично. А с 1 сентября, когда выйдет новый закон, это будет вообще нереально. Поэтому, чтобы хоть немного снизить остроту проблемы, сегодня, 20 июля, лично вышел на линию. Буду весь день возить людей по заказам», — написал на своей странице Маркин. Также он отметил, что будет делать это совершенно бесплатно, и призвал заказывать такси, ответив, что бонусом будет личное знакомство с ним. Ранее URA.RU писало, что россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. В СМИ сообщалось, что пользователи такси рискуют столкнуться с дефицитом перевозчиков. Это связано с вводом специальных реестров таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы.