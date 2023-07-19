19 июля 2023

Курганский депутат стал таксистом. Фото

Курганский депутат Маркин бесплатно возит горожан на такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, маркин алексей
Депутат гордумы Маркин пообещал один день бесплатно возить курганцев на такси Фото:

Депутат Курганской городской думы Алексей Маркин на один день вышел работать водителем такси, чтобы бесплатно развозить горожан. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наверняка вы в курсе, что уехать на такси в Кургане сегодня весьма проблематично. А с 1 сентября, когда выйдет новый закон, это будет вообще нереально. Поэтому, чтобы хоть немного снизить остроту проблемы, сегодня, 20 июля, лично вышел на линию. Буду весь день возить людей по заказам», — написал на своей странице Маркин. Также он отметил, что будет делать это совершенно бесплатно, и призвал заказывать такси, ответив, что бонусом будет личное знакомство с ним.

Ранее URA.RU писало, что россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. В СМИ сообщалось, что пользователи такси рискуют столкнуться с дефицитом перевозчиков. Это связано с вводом специальных реестров таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы.

Депутат облдумы Кургана Алексей Маркин на один день вышел поработать таксистом
Депутат облдумы Кургана Алексей Маркин на один день вышел поработать таксистом
Фото:

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Депутат Курганской городской думы Алексей Маркин на один день вышел работать водителем такси, чтобы бесплатно развозить горожан. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Наверняка вы в курсе, что уехать на такси в Кургане сегодня весьма проблематично. А с 1 сентября, когда выйдет новый закон, это будет вообще нереально. Поэтому, чтобы хоть немного снизить остроту проблемы, сегодня, 20 июля, лично вышел на линию. Буду весь день возить людей по заказам», — написал на своей странице Маркин. Также он отметил, что будет делать это совершенно бесплатно, и призвал заказывать такси, ответив, что бонусом будет личное знакомство с ним. Ранее URA.RU писало, что россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. В СМИ сообщалось, что пользователи такси рискуют столкнуться с дефицитом перевозчиков. Это связано с вводом специальных реестров таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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