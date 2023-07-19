Губернатор Тюменской области Александр Моор представил кандидатов на должность сенатора Российской Федерации, среди которых оказался действующий член Совета Федерации Павел Тараканов и депутаты Тюменской облдумы. Об этом сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин, подтвердив информацию, которую ранее сообщали инсайдеры URA.RU.
«К нам поступили документы для регистрации кандидата на должность губернатора Тюменской области Моора Александра. Вместе со всеми необходимыми документами Александр Викторович предоставил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. В их числе: Тараканов Павел Владимирович, сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам», — сообщил Халин в своем telegram-канале.
Также подтвердилась информация URA.RU, что другие две кандидатуры будут выбраны из числа депутатов Тюменской областной думы. Ими стали Сергей Медведев и Владимир Ульянов.
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