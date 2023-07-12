Губернатор Моор обеспечит сенатору Тараканову еще один срок в СФ

12 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Сенатор Павел Тараканов сохранится в СФ на 5 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов сохранит место в Совете Федерации еще на 5 лет благодаря губернатору Александру Моору. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «В ходе избирательной кампании Моор представит в областной избирком кандидатуру Тараканова как основную на место в сенате. Моор и Тараканов успешно работали в тандеме в течение этих 5 лет, а последним из успехов нынешнего сенатора считаются хорошо проведенные дни Тюменской области в Совете Федерации», — поделился собеседник агентства. Помимо Тараканова Моор обязан будет представить избиркому еще две кандидатуры в сенат. По данным URA.RU, это будут действующие депутаты Тюменской облдумы. В мае в Совете Федерации прошли дни Тюменской области. Там губернатор Моор выступал перед сенаторами, а также встречался с председателем верхней палаты Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов сохранит место в Совете Федерации еще на 5 лет благодаря губернатору Александру Моору. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «В ходе избирательной кампании Моор представит в областной избирком кандидатуру Тараканова как основную на место в сенате. Моор и Тараканов успешно работали в тандеме в течение этих 5 лет, а последним из успехов нынешнего сенатора считаются хорошо проведенные дни Тюменской области в Совете Федерации», — поделился собеседник агентства. Помимо Тараканова Моор обязан будет представить избиркому еще две кандидатуры в сенат. По данным URA.RU, это будут действующие депутаты Тюменской облдумы. В мае в Совете Федерации прошли дни Тюменской области. Там губернатор Моор выступал перед сенаторами, а также встречался с председателем верхней палаты Федерального собрания Валентиной Матвиенко.