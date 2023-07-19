Курганские власти проиграли суд против ФАС России

20 июля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Арбираж признал требования ФАС по проекту мусоропереработки в Курганской области законными Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Арбитражный суд Москвы признал требования ФАС о приостановке работы по проекту концессионного соглашения на строительство объекта по переработке мусора в Курганской области и о проведении конкурса на определение подрядчика законными. Курганские чиновники просили суд предупреждение ФАС отменить. Решение опубликовано в картотеке суда. «Суд приходит к выводу, что ФАС России выдано обоснованное предупреждение, соответствующее требованиям действующего законодательства. Суд решил в удовлетворении заявления департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области [о признании недействительным предупреждения ФАС] — отказать», — говорится в решении. URA.RU писало, что департамент отклонил заявку ООО «Новый ресурс» для участия в торгах на заключение концессионного соглашения на строительство объекта по переработке мусора из-за формы справки из ИФНС. В результате правительство области издало распоряжение о заключении концессии с компанией «ЭКОТЕХ» без проведения торгов. Исключенная компания пожаловалась в ФАС России на нарушение закона о защите конкуренции. Ведомство предписало работы по проекту приостановить и провести конкурс на определение подрядчика. Суд пришел к выводу, что у департамента не было правовых оснований для отклонения заявки «Нового ресурса» на участие в торгах. Исключение компании ООО «Новый ресурс» из торгов лишает регион возможности снизить стоимость объекта, считает эксперт из сферы обращения с отходами. URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию, а также сообщить дальнейших действиях по реализации проекта. После получения ответа, публикация будет обновлена. Крупный мусоросортировочный комплекс планируется построить в Кетовском районе Курганской области. Стоимость проекта больше 1 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Москвы признал требования ФАС о приостановке работы по проекту концессионного соглашения на строительство объекта по переработке мусора в Курганской области и о проведении конкурса на определение подрядчика законными. Курганские чиновники просили суд предупреждение ФАС отменить. Решение опубликовано в картотеке суда. «Суд приходит к выводу, что ФАС России выдано обоснованное предупреждение, соответствующее требованиям действующего законодательства. Суд решил в удовлетворении заявления департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области [о признании недействительным предупреждения ФАС] — отказать», — говорится в решении. URA.RU писало, что департамент отклонил заявку ООО «Новый ресурс» для участия в торгах на заключение концессионного соглашения на строительство объекта по переработке мусора из-за формы справки из ИФНС. В результате правительство области издало распоряжение о заключении концессии с компанией «ЭКОТЕХ» без проведения торгов. Исключенная компания пожаловалась в ФАС России на нарушение закона о защите конкуренции. Ведомство предписало работы по проекту приостановить и провести конкурс на определение подрядчика. Суд пришел к выводу, что у департамента не было правовых оснований для отклонения заявки «Нового ресурса» на участие в торгах. Исключение компании ООО «Новый ресурс» из торгов лишает регион возможности снизить стоимость объекта, считает эксперт из сферы обращения с отходами. URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию, а также сообщить дальнейших действиях по реализации проекта. После получения ответа, публикация будет обновлена. Крупный мусоросортировочный комплекс планируется построить в Кетовском районе Курганской области. Стоимость проекта больше 1 млрд рублей.