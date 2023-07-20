В Тюмени у фонда поддержки ветеранов-силовиков отбирают земельный участок

Власти лишили тюменский фонд «Перспектива» участка, где проводили мероприятия для семей участников СВО

Участок у водоема общественники облагораживали на протяжении 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент лесного комплекса Тюменской области через суд обязал фонд поддержки сотрудников и ветеранов правоохранительных органов «Перспектива» вернуть арендованный участок. На нем, в числе прочего, проводятся мероприятия для семей участников СВО и детей-инвалидов. Об этом URA.RU рассказал руководитель организации Евгений Григорьев.

«В 2008 году фонд арендовал участок. В 2022 году, после проведенного лесоустройства, департамент заключил с нами новое соглашение, все документы я получил 27 января 2023 года. А недавно узнал, что власти расторгли с нами договор и требуют вернуть землю», — рассказал URA.RU Евгений Григорьев.

По его словам, после заключения нового соглашения фонду нужно было разработать проект освоения лесов. Эту работу начали, но не успели сдать документы в департамент лесного комплекса, так как власти пошли в суд и добились расторжения договора. Причиной стало как раз отсутствие проекта освоения, который организация просто не могла начать делать раньше, без получения нужных документов.

«Наш участок располагается возле озера Большой Нарык. Мы облагородили его, проводим встречи ветеранов силовых ведомств, участников боевых действий, к нам приезжают дети и семьи участников СВО, дети-инвалиды. Проходят тренировки тех, кто хочет отправиться на спецоперацию. При необходимости базируются поисковые отряды. Доход мы с него не получаем», — рассказал Григорьев.

Сейчас фонд готовит документы для защиты своей позиции в суде. URA.RU направило запрос по ситуации в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.