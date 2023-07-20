США ввели санкции против тюменского научного центра

20 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

США расширили санкционный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Соединенных штатов Америки ввели санкции против Тюменского нефтяного научного центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте министерства финансов США. «Следующие организации были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> ООО „Тюменский нефтяной научный центр“» — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в обновленный список также попали Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, а также бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. США начали вводить санкции против с начала спецоперации РФ на Украине. Они касались как частных лиц, так и компаний. Также их накладывал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в Тюменской области ограничения коснулись детского омбудсмена, ректоров вузов и различных заводов.

Власти Соединенных штатов Америки ввели санкции против Тюменского нефтяного научного центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте министерства финансов США. «Следующие организации были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> ООО „Тюменский нефтяной научный центр“» — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в обновленный список также попали Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, а также бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. США начали вводить санкции против с начала спецоперации РФ на Украине. Они касались как частных лиц, так и компаний. Также их накладывал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в Тюменской области ограничения коснулись детского омбудсмена, ректоров вузов и различных заводов.