США ввели санкции против тюменского научного центра

Власти Соединенных штатов Америки ввели санкции против Тюменского нефтяного научного центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте министерства финансов США.
«Следующие организации были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> ООО „Тюменский нефтяной научный центр“» — указано на сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что в обновленный список также попали Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, а также бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
США начали вводить санкции против с начала спецоперации РФ на Украине. Они касались как частных лиц, так и компаний. Также их накладывал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в Тюменской области ограничения коснулись детского омбудсмена, ректоров вузов и различных заводов.
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