США ввели санкции против тюменского научного центра

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Презентация доклада Андрея Манойло "Вторжение" в "Известиях". Москва, санкции, пропаганда, госдеп сша, манойло андрей, цру, управление сша
США расширили санкционный список Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Соединенных штатов Америки ввели санкции против Тюменского нефтяного научного центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте министерства финансов США.

«Следующие организации были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> ООО „Тюменский нефтяной научный центр“» — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в обновленный список также попали Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, а также бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

США начали вводить санкции против с начала спецоперации РФ на Украине. Они касались как частных лиц, так и компаний. Также их накладывал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в Тюменской области ограничения коснулись детского омбудсмена, ректоров вузов и различных заводов.

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Власти Соединенных штатов Америки ввели санкции против Тюменского нефтяного научного центра. Соответствующее постановление опубликовали на сайте министерства финансов США. «Следующие организации были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> ООО „Тюменский нефтяной научный центр“» — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в обновленный список также попали Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, а также бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. США начали вводить санкции против с начала спецоперации РФ на Украине. Они касались как частных лиц, так и компаний. Также их накладывал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в Тюменской области ограничения коснулись детского омбудсмена, ректоров вузов и различных заводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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