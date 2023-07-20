США ввели санкции против Кудрина и десятков российских организаций

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей, портрет
Под санкции США попали Алексей Кудрин и десятки российских компаний Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США расширили санкционный список в отношении россиян, а также юридических лиц, зарегистрированных в России. Дополненный список опубликован на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами. В нее включен и бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Следующие лица были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> [экс-председатель Счетной палаты РФ] Кудрин Алексей Леонидович», — отмечается на сайте Управления, относящегося к американскому Минфину.

Кроме того в список включены десятки российских компаний. Среди них Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, Сибирская сервисная компания и ряд других юридических лиц.

США начали вводить санкции против российских компаний с начала спецоперации РФ на Украине. Также в список попадают и отдельные граждане РФ. Кроме того страны Европы договаривались обсудить новый пакет санкций против России, потом он был принят. Это уже 11-й по счету ряд ограничений.

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Министерство финансов США расширили санкционный список в отношении россиян, а также юридических лиц, зарегистрированных в России. Дополненный список опубликован на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами. В нее включен и бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «Следующие лица были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> [экс-председатель Счетной палаты РФ] Кудрин Алексей Леонидович», — отмечается на сайте Управления, относящегося к американскому Минфину. Кроме того в список включены десятки российских компаний. Среди них Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, Сибирская сервисная компания и ряд других юридических лиц. США начали вводить санкции против российских компаний с начала спецоперации РФ на Украине. Также в список попадают и отдельные граждане РФ. Кроме того страны Европы договаривались обсудить новый пакет санкций против России, потом он был принят. Это уже 11-й по счету ряд ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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