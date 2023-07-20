США ввели санкции против Кудрина и десятков российских организаций 20 июля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 + Под санкции США попали Алексей Кудрин и десятки российских компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США расширили санкционный список в отношении россиян, а также юридических лиц, зарегистрированных в России. Дополненный список опубликован на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами. В нее включен и бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «Следующие лица были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> [экс-председатель Счетной палаты РФ] Кудрин Алексей Леонидович», — отмечается на сайте Управления, относящегося к американскому Минфину. Кроме того в список включены десятки российских компаний. Среди них Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, Сибирская сервисная компания и ряд других юридических лиц. США начали вводить санкции против российских компаний с начала спецоперации РФ на Украине. Также в список попадают и отдельные граждане РФ. Кроме того страны Европы договаривались обсудить новый пакет санкций против России, потом он был принят. Это уже 11-й по счету ряд ограничений. Министерство финансов США расширили санкционный список в отношении россиян, а также юридических лиц, зарегистрированных в России. Дополненный список опубликован на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами. В нее включен и бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «Следующие лица были добавлены в список Specially Designated Nationals List (SDN) (черный список Минфина США — прим. URA.RU) <…> [экс-председатель Счетной палаты РФ] Кудрин Алексей Леонидович», — отмечается на сайте Управления, относящегося к американскому Минфину. Кроме того в список включены десятки российских компаний. Среди них Тинькофф Банк, Тульский патронный завод, Сибирская сервисная компания и ряд других юридических лиц. США начали вводить санкции против российских компаний с начала спецоперации РФ на Украине. Также в список попадают и отдельные граждане РФ. Кроме того страны Европы договаривались обсудить новый пакет санкций против России, потом он был принят. Это уже 11-й по счету ряд ограничений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям