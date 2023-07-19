19 июля 2023

В ЯНАО молодой человек упал с моста в реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб упав с моста в реку Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) молодой человек упал с моста в реку Седэ-Яха. Об этом сообщили журналисты.

«В Новом Уренгое у реки Седэ-Яха развернулась спасательная операция. Очевидцы рассказали, что молодой человек упал с моста. Достать из воды его получилось не сразу», — пишут журналисты «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, мужчина 1996 года рождения погиб. Подробности происшествия на данный момент уточняются.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) молодой человек упал с моста в реку Седэ-Яха. Об этом сообщили журналисты. «В Новом Уренгое у реки Седэ-Яха развернулась спасательная операция. Очевидцы рассказали, что молодой человек упал с моста. Достать из воды его получилось не сразу», — пишут журналисты «Ямал-Медиа». По предварительным данным, мужчина 1996 года рождения погиб. Подробности происшествия на данный момент уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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