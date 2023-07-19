В ЯНАО молодой человек упал с моста в реку

Мужчина погиб упав с моста в реку
В Новом Уренгое (ЯНАО) молодой человек упал с моста в реку Седэ-Яха. Об этом сообщили журналисты.
«В Новом Уренгое у реки Седэ-Яха развернулась спасательная операция. Очевидцы рассказали, что молодой человек упал с моста. Достать из воды его получилось не сразу», — пишут журналисты «Ямал-Медиа».
По предварительным данным, мужчина 1996 года рождения погиб. Подробности происшествия на данный момент уточняются.
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