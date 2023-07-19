В Курганской области женщина поколотила полицейского из-за ссоры с родственниками

Жительница Целинного округа (Курганская область) в ходе ссоры ударила бутылкой своего родственника по голове, а когда приехал с проверкой участковый, она поколотила и его. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.
«В апреле от родственников обвиняемой поступило сообщение в полицию о том, что в результате ссоры женщина угрожала убийством одному из них, при этом она нанесла мужчине удар стеклянной бутылкой по голове. Во время проверки женщина напала и на участкового полиции, причинив ему телесные повреждения», — указано на сайте ведомства.
Уточняется, что 40-летняя женщина уже признала свою вину. В ведомстве подчеркнули, что Куртамышский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении злоумышленницы. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.
Следственное управление указало на сайте, что публичное оскорбление и применение насилия к представителям власти при исполнении ими своих должностных обязанностей является уголовно-наказуемым. Меры наказания за это написаны в статьях 319 и 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Ранее в Шатровском районе (Курганская область) женщина оскорбила и укусила полицейского после того, как из ее семьи органы опеки забрали детей. Об этом сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области
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