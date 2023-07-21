В Тюмени забросили реконструкцию спортцентра из-за строительства вуза

Строительство спортцентра ТюмГУ забросили на неопределенный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на улице Барнаульской забросили благоустройство территории и капитальный ремонт здания Центра зимних видов спорта Тюменского государственного университета (ТюмГУ) из-за строительства нового корпуса вуза в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

«Работы по реконструкции здания Центра зимних видов спорта и благоустройству прилегающей территории будут проводиться после выделения соответствующего финансирования. Сейчас важным является завершения строительства и ввод в эксплуатацию главного учебно-лабораторного корпуса, поэтому благоустройство спортцентра пока отложили», — объяснили в пресс-службе ТюмГУ журналистам 72.RU.

По их словам, работы по реконструкции здания на Барнаульской должны были завершить за год — до 2019 года. Но теперь из-за строительства нового корпуса вуза работы перенесли на неопределенный срок.

Ранее URA.RU писало, что вместо главного корпуса ТюмГУ будет построено современное здание. Новый корпус полностью решит проблемы обеспечения аудиториями ряда учебных институтов. Здание будет иметь П-образную форму, его выполнят в классическом стиле.