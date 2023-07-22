22 июля 2023
21 июля 2023

В Тюменской области пропал 10-летний ребенок. Фото

В Заводоуковске разыскивают 10-летнюю девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Башня Исеть. Екатеринбург, детская площадка
Девочка не вернулась домой с прогулки 22 июля Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) пропала 10-летняя. Она не вернулась домой с прогулки 22 июля. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Заводоуковске пропала Посашкова Ольга, 10 лет. 22 июля не вернулась домой с прогулки», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

У девочки русые волосы, глаза серо-голубые. Она худощавого телосложения, ростом 150 сантиметров. Последний раз девочку в темно-розовой футболке с цветочным принтом, бело-синих полосатых шортах и розовых шлепанцах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8(800)7005452 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8(922)0059559.

Фото:

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В Заводоуковске (Тюменская область) пропала 10-летняя. Она не вернулась домой с прогулки 22 июля. Об этом сообщили в социальных сетях. «В Заводоуковске пропала Посашкова Ольга, 10 лет. 22 июля не вернулась домой с прогулки», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». У девочки русые волосы, глаза серо-голубые. Она худощавого телосложения, ростом 150 сантиметров. Последний раз девочку в темно-розовой футболке с цветочным принтом, бело-синих полосатых шортах и розовых шлепанцах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8(800)7005452 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8(922)0059559.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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