В Заводоуковске разыскивают 10-летнюю девочку

Девочка не вернулась домой с прогулки 22 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Заводоуковске (Тюменская область) пропала 10-летняя. Она не вернулась домой с прогулки 22 июля. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Заводоуковске пропала Посашкова Ольга, 10 лет. 22 июля не вернулась домой с прогулки», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

У девочки русые волосы, глаза серо-голубые. Она худощавого телосложения, ростом 150 сантиметров. Последний раз девочку в темно-розовой футболке с цветочным принтом, бело-синих полосатых шортах и розовых шлепанцах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8(800)7005452 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8(922)0059559.