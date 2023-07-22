Скейт-парк Нового Уренгоя стал лучшим всероссийским пространством

23 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

В итоге четыре пространства Нового Уренгоя вошли в ТОП всероссийского проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в ТОП всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Андрей Воронов. «Среди 300 лучших пространств всех регионов, кроме скейт-парка, еще три новоуренгойских объекта стали лучшими: библиотека имени журнала „Смена“, центр развития „Улей“ и инклюзивная мастерская „Коточердак“. Поздравляю всех победителей! Рад, что в городе с каждым годом все больше мест, где можно разнообразно и интересно провести время», — дополнил Воронов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». На открытие приехали топовые спортсмены из десятки лучших скейтбордистов России.

Скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в ТОП всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Андрей Воронов. «Среди 300 лучших пространств всех регионов, кроме скейт-парка, еще три новоуренгойских объекта стали лучшими: библиотека имени журнала „Смена“, центр развития „Улей“ и инклюзивная мастерская „Коточердак“. Поздравляю всех победителей! Рад, что в городе с каждым годом все больше мест, где можно разнообразно и интересно провести время», — дополнил Воронов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». На открытие приехали топовые спортсмены из десятки лучших скейтбордистов России.