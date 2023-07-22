22 июля 2023
21 июля 2023

Скейт-парк Нового Уренгоя стал лучшим всероссийским пространством

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, скейтеры, трюки, спорт, экстримал, скейт-парк, фристайл, rcc extreme
В итоге четыре пространства Нового Уренгоя вошли в ТОП всероссийского проекта Фото:

Скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в ТОП всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Андрей Воронов.

«Среди 300 лучших пространств всех регионов, кроме скейт-парка, еще три новоуренгойских объекта стали лучшими: библиотека имени журнала „Смена“, центр развития „Улей“ и инклюзивная мастерская „Коточердак“. Поздравляю всех победителей! Рад, что в городе с каждым годом все больше мест, где можно разнообразно и интересно провести время», — дополнил Воронов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». На открытие приехали топовые спортсмены из десятки лучших скейтбордистов России.

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Скейт-парк Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в ТОП всероссийского проекта «Точка притяжения». Он стал лучшим пространством для посещения. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Андрей Воронов. «Среди 300 лучших пространств всех регионов, кроме скейт-парка, еще три новоуренгойских объекта стали лучшими: библиотека имени журнала „Смена“, центр развития „Улей“ и инклюзивная мастерская „Коточердак“. Поздравляю всех победителей! Рад, что в городе с каждым годом все больше мест, где можно разнообразно и интересно провести время», — дополнил Воронов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». На открытие приехали топовые спортсмены из десятки лучших скейтбордистов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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