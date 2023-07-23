23 июля 2023

В 388 домов в Кургане возвращают горячую воду. Список

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Окончательно горячую воду планируют вернуть в середине августа Фото:

В Кургане после окончания ремонтных работ в 388 домов вернут подачу горячего водоснабжения. Данная информация размещена в группе «Курганской генерирующей компании» в соцсети «ВКонтакте».

«Запуск горячей воды в центральную часть города на 24 июля 2023 года. В связи с окончанием ремонтных работ и положительным результатом гидравлических испытаний на основном магистральном трубопроводе будет возобновлена подача горячего водоснабжения в 388 многоквартирных домов», — указано в сообщении.

В несколько десятков домов горячая вода не поступила из-за неготовности подогревателей воды внутри домов, капремонта трубопровода тепловой сети на перекрестке улиц Коли Мяготина — Тобольной и ремонтных работ на магистральном трубопроводе от ТЦ «Кировский» до улицы Некрасова. В остальных домах горячая вода появится примерно 15 августа.

В середине июля горячую воду включили в 224 домах Кургана. Вода возвращается в дома, которые были подготовлены к приему ресурса обслуживающими организациями.

Список домов, в которые возвращают воду
Список домов, в которые возвращают воду
Фото:

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В Кургане после окончания ремонтных работ в 388 домов вернут подачу горячего водоснабжения. Данная информация размещена в группе «Курганской генерирующей компании» в соцсети «ВКонтакте». «Запуск горячей воды в центральную часть города на 24 июля 2023 года. В связи с окончанием ремонтных работ и положительным результатом гидравлических испытаний на основном магистральном трубопроводе будет возобновлена подача горячего водоснабжения в 388 многоквартирных домов», — указано в сообщении. В несколько десятков домов горячая вода не поступила из-за неготовности подогревателей воды внутри домов, капремонта трубопровода тепловой сети на перекрестке улиц Коли Мяготина — Тобольной и ремонтных работ на магистральном трубопроводе от ТЦ «Кировский» до улицы Некрасова. В остальных домах горячая вода появится примерно 15 августа. В середине июля горячую воду включили в 224 домах Кургана. Вода возвращается в дома, которые были подготовлены к приему ресурса обслуживающими организациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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