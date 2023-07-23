Окончательно горячую воду планируют вернуть в середине августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после окончания ремонтных работ в 388 домов вернут подачу горячего водоснабжения. Данная информация размещена в группе «Курганской генерирующей компании» в соцсети «ВКонтакте».

«Запуск горячей воды в центральную часть города на 24 июля 2023 года. В связи с окончанием ремонтных работ и положительным результатом гидравлических испытаний на основном магистральном трубопроводе будет возобновлена подача горячего водоснабжения в 388 многоквартирных домов», — указано в сообщении.

В несколько десятков домов горячая вода не поступила из-за неготовности подогревателей воды внутри домов, капремонта трубопровода тепловой сети на перекрестке улиц Коли Мяготина — Тобольной и ремонтных работ на магистральном трубопроводе от ТЦ «Кировский» до улицы Некрасова. В остальных домах горячая вода появится примерно 15 августа.

В середине июля горячую воду включили в 224 домах Кургана. Вода возвращается в дома, которые были подготовлены к приему ресурса обслуживающими организациями.