Правительство Тюменской области заплатит 3,8 миллиона за обход запретов в интернете. Скрин

25 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Управление госзакупок Тюменской области проводит аукцион на право доступа к сетям через VPN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Тюменской области готово заплатить 3,8 миллиона рублей за канал доступа к виртуальным частным сетям по технологии VPN. Аукцион для нужд центра информационных технологий Тюменской области размещен на едином портале госзакупок. «Закупка № 0167200003423004858, оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN). Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области, начальная стоимость аукциона — 3,83 миллиона рублей, заявки принимаются до второго августа 2023 года», — говорится в описании закупки. Известно, что за названую сумму заказчик хочет получить право доступа к сетям VPN на год, начиная с 1 октября 2023 года. Среди получателей услуг указаны областные больницы в Тобольске, Ишиме, Вагае и других районах области, а так же областная клиническая психиатрическая больница и станция скорой медицинской помощи. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские власти ищут подрядчика для содержания VIP-бассейнов. Фото: скриншот с сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Правительство Тюменской области готово заплатить 3,8 миллиона рублей за канал доступа к виртуальным частным сетям по технологии VPN. Аукцион для нужд центра информационных технологий Тюменской области размещен на едином портале госзакупок. «Закупка № 0167200003423004858, оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN). Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области, начальная стоимость аукциона — 3,83 миллиона рублей, заявки принимаются до второго августа 2023 года», — говорится в описании закупки. Известно, что за названую сумму заказчик хочет получить право доступа к сетям VPN на год, начиная с 1 октября 2023 года. Среди получателей услуг указаны областные больницы в Тобольске, Ишиме, Вагае и других районах области, а так же областная клиническая психиатрическая больница и станция скорой медицинской помощи. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские власти ищут подрядчика для содержания VIP-бассейнов.