Правительство Тюменской области готово заплатить 3,8 миллиона рублей за канал доступа к виртуальным частным сетям по технологии VPN. Аукцион для нужд центра информационных технологий Тюменской области размещен на едином портале госзакупок.
«Закупка № 0167200003423004858, оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN). Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области, начальная стоимость аукциона — 3,83 миллиона рублей, заявки принимаются до второго августа 2023 года», — говорится в описании закупки.
Известно, что за названую сумму заказчик хочет получить право доступа к сетям VPN на год, начиная с 1 октября 2023 года. Среди получателей услуг указаны областные больницы в Тобольске, Ишиме, Вагае и других районах области, а так же областная клиническая психиатрическая больница и станция скорой медицинской помощи.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские власти ищут подрядчика для содержания VIP-бассейнов.
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