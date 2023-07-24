24 июля 2023

Правительство Тюменской области заплатит 3,8 миллиона за обход запретов в интернете. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Управление госзакупок Тюменской области проводит аукцион на право доступа к сетям через VPN Фото:

Правительство Тюменской области готово заплатить 3,8 миллиона рублей за канал доступа к виртуальным частным сетям по технологии VPN. Аукцион для нужд центра информационных технологий Тюменской области размещен на едином портале госзакупок.

«Закупка № 0167200003423004858, оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN). Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области, начальная стоимость аукциона — 3,83 миллиона рублей, заявки принимаются до второго августа 2023 года», — говорится в описании закупки.

Известно, что за названую сумму заказчик хочет получить право доступа к сетям VPN на год, начиная с 1 октября 2023 года. Среди получателей услуг указаны областные больницы в Тобольске, Ишиме, Вагае и других районах области, а так же областная клиническая психиатрическая больница и станция скорой медицинской помощи.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские власти ищут подрядчика для содержания VIP-бассейнов.

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Правительство Тюменской области готово заплатить 3,8 миллиона рублей за канал доступа к виртуальным частным сетям по технологии VPN. Аукцион для нужд центра информационных технологий Тюменской области размещен на едином портале госзакупок. «Закупка № 0167200003423004858, оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным cетям (VPN). Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области, начальная стоимость аукциона — 3,83 миллиона рублей, заявки принимаются до второго августа 2023 года», — говорится в описании закупки. Известно, что за названую сумму заказчик хочет получить право доступа к сетям VPN на год, начиная с 1 октября 2023 года. Среди получателей услуг указаны областные больницы в Тобольске, Ишиме, Вагае и других районах области, а так же областная клиническая психиатрическая больница и станция скорой медицинской помощи. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские власти ищут подрядчика для содержания VIP-бассейнов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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