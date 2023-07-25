Тюменские коммунисты продолжают выставлять на выборы судимых кандидатов

«Коммунисты России» выдвинули в гордуму Тюмени четверых кандидатов с судимостью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Коммунисты России» выставили на выборы депутатов гордумы Тюмени Николая Циганца, осужденного за нарушение ПДД. Информация об это опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Это уже четвертый кандидат от партии, имеющий уголовное прошлое.

«Циганец Николай Николаевич, имелась судимость, ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), снята 08.05.2015», — говорится в документе. Кандидат выдвинут по одномандатному округу №16.

Кроме того, судимого кандидата выдвинула на выборы в гордуму и «Партия пенсионеров». В ее партийном списке значится Иван Марьин, осужденный за кражу. Судимость погашена в 2000 году.

Ранее URA.RU писало, что «Коммунисты России» также выдвинули в депутаты гордумы уклониста от военной службы Дениса Миронова, а также Ивана Милютина (угон) и Эдуарда Колмакова (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.