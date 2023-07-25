Тюменцы опубликовали видео взрыва «Газели» на объездной

26 июля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В огне под Тюменью сгорела «Газель» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы опубликовали видео взрыва «Газели» на 44-м километре объездной автодороги. Роли с происшествием появился в сообществе Tyumen Times в соцсети «ВКонтакте». «Водитель сказал, что масло бежало на коллектор, он сам не в курсе был, что машина загорелась. Я ему поморгал, он после этого только остановился», — сообщил очевидец происшествия. В региональном управлении МЧС URA.RU сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. В ведомстве добавили, что вызов о возгорании поступил в 05:31, на месте работали семь сотрудников, причина пожара устанавливается.

Тюменцы опубликовали видео взрыва «Газели» на 44-м километре объездной автодороги. Роли с происшествием появился в сообществе Tyumen Times в соцсети «ВКонтакте». «Водитель сказал, что масло бежало на коллектор, он сам не в курсе был, что машина загорелась. Я ему поморгал, он после этого только остановился», — сообщил очевидец происшествия. В региональном управлении МЧС URA.RU сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. В ведомстве добавили, что вызов о возгорании поступил в 05:31, на месте работали семь сотрудников, причина пожара устанавливается.