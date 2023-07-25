25 июля 2023

Тюменцы опубликовали видео взрыва «Газели» на объездной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В огне под Тюменью сгорела «Газель» (архивное фото) Фото:

Тюменцы опубликовали видео взрыва «Газели» на 44-м километре объездной автодороги. Роли с происшествием появился в сообществе Tyumen Times в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель сказал, что масло бежало на коллектор, он сам не в курсе был, что машина загорелась. Я ему поморгал, он после этого только остановился», — сообщил очевидец происшествия.

В региональном управлении МЧС URA.RU сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. В ведомстве добавили, что вызов о возгорании поступил в 05:31, на месте работали семь сотрудников, причина пожара устанавливается.

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Тюменцы опубликовали видео взрыва «Газели» на 44-м километре объездной автодороги. Роли с происшествием появился в сообществе Tyumen Times в соцсети «ВКонтакте». «Водитель сказал, что масло бежало на коллектор, он сам не в курсе был, что машина загорелась. Я ему поморгал, он после этого только остановился», — сообщил очевидец происшествия. В региональном управлении МЧС URA.RU сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. В ведомстве добавили, что вызов о возгорании поступил в 05:31, на месте работали семь сотрудников, причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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