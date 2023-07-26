Полпред Якушев похвалил Курганскую область на встрече с главой ЛНР. Видео

27 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Полпред Якушев отметил помощь Курганской области городу Краснодону в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил Курганскую область за помощь в разработке проекта благоустройства для города Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника. «Регионы Урала активно принимают участие в восстановлении Донбасса. Касаемо Краснодона, теперь помимо Тюмени там будет работать и Курган. Они сейчас уже активно начали эту работу. Выиграли Всероссийский конкурс по одной из общественных территорий. Я уверен, что точно сделают это очень красиво. И это будет одно из излюбленных мест жителей Краснодона», — сказал Якушев в беседе с Пасечником. Ранее URA.RU писало, что чиновник из ЛНР обратился к губернатору Вадиму Шумкову. Руководитель Краснодона поблагодарил курганские власти за помощь в разработке проекта благоустройства парка «Молодая гвардия», который победил во Всероссийском конкурсе. Также сообщалось, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты для капремонта трех школ из ЛНР.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил Курганскую область за помощь в разработке проекта благоустройства для города Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника. «Регионы Урала активно принимают участие в восстановлении Донбасса. Касаемо Краснодона, теперь помимо Тюмени там будет работать и Курган. Они сейчас уже активно начали эту работу. Выиграли Всероссийский конкурс по одной из общественных территорий. Я уверен, что точно сделают это очень красиво. И это будет одно из излюбленных мест жителей Краснодона», — сказал Якушев в беседе с Пасечником. Ранее URA.RU писало, что чиновник из ЛНР обратился к губернатору Вадиму Шумкову. Руководитель Краснодона поблагодарил курганские власти за помощь в разработке проекта благоустройства парка «Молодая гвардия», который победил во Всероссийском конкурсе. Также сообщалось, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты для капремонта трех школ из ЛНР.