Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил Курганскую область за помощь в разработке проекта благоустройства для города Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
«Регионы Урала активно принимают участие в восстановлении Донбасса. Касаемо Краснодона, теперь помимо Тюмени там будет работать и Курган. Они сейчас уже активно начали эту работу. Выиграли Всероссийский конкурс по одной из общественных территорий. Я уверен, что точно сделают это очень красиво. И это будет одно из излюбленных мест жителей Краснодона», — сказал Якушев в беседе с Пасечником.
Ранее URA.RU писало, что чиновник из ЛНР обратился к губернатору Вадиму Шумкову. Руководитель Краснодона поблагодарил курганские власти за помощь в разработке проекта благоустройства парка «Молодая гвардия», который победил во Всероссийском конкурсе. Также сообщалось, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты для капремонта трех школ из ЛНР.
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