26 июля 2023

Полпред Якушев похвалил Курганскую область на встрече с главой ЛНР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, якушев владимир
Полпред Якушев отметил помощь Курганской области городу Краснодону в ЛНР Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил Курганскую область за помощь в разработке проекта благоустройства для города Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

«Регионы Урала активно принимают участие в восстановлении Донбасса. Касаемо Краснодона, теперь помимо Тюмени там будет работать и Курган. Они сейчас уже активно начали эту работу. Выиграли Всероссийский конкурс по одной из общественных территорий. Я уверен, что точно сделают это очень красиво. И это будет одно из излюбленных мест жителей Краснодона», — сказал Якушев в беседе с Пасечником.

Ранее URA.RU писало, что чиновник из ЛНР обратился к губернатору Вадиму Шумкову. Руководитель Краснодона поблагодарил курганские власти за помощь в разработке проекта благоустройства парка «Молодая гвардия», который победил во Всероссийском конкурсе. Также сообщалось, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты для капремонта трех школ из ЛНР.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил Курганскую область за помощь в разработке проекта благоустройства для города Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника. «Регионы Урала активно принимают участие в восстановлении Донбасса. Касаемо Краснодона, теперь помимо Тюмени там будет работать и Курган. Они сейчас уже активно начали эту работу. Выиграли Всероссийский конкурс по одной из общественных территорий. Я уверен, что точно сделают это очень красиво. И это будет одно из излюбленных мест жителей Краснодона», — сказал Якушев в беседе с Пасечником. Ранее URA.RU писало, что чиновник из ЛНР обратился к губернатору Вадиму Шумкову. Руководитель Краснодона поблагодарил курганские власти за помощь в разработке проекта благоустройства парка «Молодая гвардия», который победил во Всероссийском конкурсе. Также сообщалось, что правительство Курганской области помогло подготовить проекты для капремонта трех школ из ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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