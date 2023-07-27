Последний раз мужчину видели в темно-синем трико, олимпийке, серой футболке Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В поселке Винзили (Тюменская область) 20 июля пропал 39-летний мужчина. Об этом сообщили в поиском отряде «Белая сова».

«Пропал человек! Ковязин Павел Владимирович, 1984 года рождения. 20 июля 2023 года около 07:45 ушел из поселка Винзили и до настоящего момента его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке, опубликованной в сообществе поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз мужчину видели в темно-синем трико, олимпийке, серой футболке и кроссовках. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-932-32-39-911.