Расписание рейсов из Москвы в Курган изменили на десять дней

31 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Измененное расписание распространяется на вечерние рейсы Москва — Курган — Москва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Nordstar перенесла расписание рейсов 1093/1094 на маршруте Москва — Курган — Москва. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта. «Авиакомпания Nordstar переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва: 03.08.23 прибытие в 20:35, отправление в 21:45. 04.08.23 прибытие в 20:35, отправление в 21:45. 05.08.23 прибытие в 14:00, отправление в 15:10. 07.08.23 прибытие в 14:25, отправление в 15:35. 08.08.23 прибытие в 15:05, отправление в 17:05. 09.08.23 прибытие в 16:15, отправление в 17:25. 10.08.23 прибытие в 14:00, отправление в 15:10», — указано на сайте аэропорта. Изменено расписание и на 12 и 19 августа — прибытие в 14:00, отправление в 15:10, а 16 августа прибытие будет в 16:10 и отправление в 17:20. Утренние рейсы с дублирующим маршрутом 1091/1092 Москва — Курган — Москва остаются без изменений. Кроме того, этот рейс курсирует ежедневно. Курган — Москва (Домодедово) отправляется в 7:00, прибывает в 7:55, а в обратном направлении отправляется в 01:00, прибывает в 05:50.



Раннее сообщалось, что авиакомпания Nordstar перенесла расписание на московские рейсы из Кургана. 1 августа прибытие самолета ожидается в 17:20, отправление в 18:30, а 2 августа — прибытие в 16:00, отправление в 17:10.

Компания Nordstar перенесла расписание рейсов 1093/1094 на маршруте Москва — Курган — Москва. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта. «Авиакомпания Nordstar переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва: 03.08.23 прибытие в 20:35, отправление в 21:45. 04.08.23 прибытие в 20:35, отправление в 21:45. 05.08.23 прибытие в 14:00, отправление в 15:10. 07.08.23 прибытие в 14:25, отправление в 15:35. 08.08.23 прибытие в 15:05, отправление в 17:05. 09.08.23 прибытие в 16:15, отправление в 17:25. 10.08.23 прибытие в 14:00, отправление в 15:10», — указано на сайте аэропорта. Изменено расписание и на 12 и 19 августа — прибытие в 14:00, отправление в 15:10, а 16 августа прибытие будет в 16:10 и отправление в 17:20. Утренние рейсы с дублирующим маршрутом 1091/1092 Москва — Курган — Москва остаются без изменений. Кроме того, этот рейс курсирует ежедневно. Курган — Москва (Домодедово) отправляется в 7:00, прибывает в 7:55, а в обратном направлении отправляется в 01:00, прибывает в 05:50. Раннее сообщалось, что авиакомпания Nordstar перенесла расписание на московские рейсы из Кургана. 1 августа прибытие самолета ожидается в 17:20, отправление в 18:30, а 2 августа — прибытие в 16:00, отправление в 17:10.