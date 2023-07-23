23 июля 2023
22 июля 2023

В курганском аэропорту изменили расписание московских рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, споттинг, авиарейс, самолет
Расписание авиарейсов до Москвы изменилось на 28 и 30 июля, а также 1 и 2 августа Фото:

Авиакомпания «Nordstar» перенесла время выполнения рейсов направления Москва — Курган — Москва. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана.

«Авиакомпания „Nordstar“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. 28.07.23 прибытие в 18:35, отправление в 19:45. 30.07.23 прибытие 17:12, отправление в 18:30. 01.08.23 прибытие в 17:20, отправление в 18:30. 02.08.23 прибытие в 16:00, отправление в 17:10», — написано на сайте аэропорта. Причина изменения расписания на сайте не уточняется.

Расписание рейса с аналогичным направлением в курганском аэропорту не изменилось. Рейс 1092 из Кургана в Москву курсирует ежедневно, по местному времени отправление в 7:00 и прибытие в 7:55.

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Авиакомпания «Nordstar» перенесла время выполнения рейсов направления Москва — Курган — Москва. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана. «Авиакомпания „Nordstar“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. 28.07.23 прибытие в 18:35, отправление в 19:45. 30.07.23 прибытие 17:12, отправление в 18:30. 01.08.23 прибытие в 17:20, отправление в 18:30. 02.08.23 прибытие в 16:00, отправление в 17:10», — написано на сайте аэропорта. Причина изменения расписания на сайте не уточняется. Расписание рейса с аналогичным направлением в курганском аэропорту не изменилось. Рейс 1092 из Кургана в Москву курсирует ежедневно, по местному времени отправление в 7:00 и прибытие в 7:55.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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