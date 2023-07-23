В курганском аэропорту изменили расписание московских рейсов

Расписание авиарейсов до Москвы изменилось на 28 и 30 июля, а также 1 и 2 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Nordstar» перенесла время выполнения рейсов направления Москва — Курган — Москва. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана.

«Авиакомпания „Nordstar“ переносит выполнение рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. 28.07.23 прибытие в 18:35, отправление в 19:45. 30.07.23 прибытие 17:12, отправление в 18:30. 01.08.23 прибытие в 17:20, отправление в 18:30. 02.08.23 прибытие в 16:00, отправление в 17:10», — написано на сайте аэропорта. Причина изменения расписания на сайте не уточняется.

Расписание рейса с аналогичным направлением в курганском аэропорту не изменилось. Рейс 1092 из Кургана в Москву курсирует ежедневно, по местному времени отправление в 7:00 и прибытие в 7:55.