Куренков облетел курганские села, где были масштабные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков облетел сгоревшие населенные пункты Курганской области. Вместе с министром был глава региона Вадим Шумков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

«28 июля глава МЧС России Александр Куренков в Курганской области встретился с населением, утратившим весной этого года жилье в результате природных пожаров. Также Александр Куренков совместно с главой региона совершил облет населенных пунктов Логоушка и Смолино», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что Куренков пообщался с жителями села Юлдус в Шадринском муниципальном округе. Как пояснили URA.RU в главном управлении МЧС России, министр приехал, чтобы проверить оказание помощи курганским погорельцам. «По случаям, когда по закону нет возможности выплатить бюджетные деньги, работаем с внебюджетной поддержкой и благотворителями. Гибко подходим. Людей не бросаем. Строительство домов идет», — передают слова курганского губернатора.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село Юлдус. Одной из возможных тем для обсуждения могла стать застройка населенного пункта. Между тем, курганские погорельцы попросили у министра МЧС пожарную машину.