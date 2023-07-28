28 июля 2023

В Курганской области умер экс-глава Лебяжьевского района

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане простятся с экс-главой Лебяжьевского района Фото:

В Курганской области умер бывший глава Лебяжьевского района Геннадий Шушунов. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ГТРК «Курган».

«Печальная новость. Ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства, бывший глава Лебяжьевского района Геннадий Васильевич Шушунов», — говорится в посте.

Уточняется, что прощание состоится 31 июля в Кургане в траурном зале № 1 на проспекте Машиностроителей, 34. Время прощания с 11:00 до 12:00 часов.

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В Курганской области умер бывший глава Лебяжьевского района Геннадий Шушунов. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ГТРК «Курган». «Печальная новость. Ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства, бывший глава Лебяжьевского района Геннадий Васильевич Шушунов», — говорится в посте. Уточняется, что прощание состоится 31 июля в Кургане в траурном зале № 1 на проспекте Машиностроителей, 34. Время прощания с 11:00 до 12:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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