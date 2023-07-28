В Курганской области умер экс-глава Лебяжьевского района

В Кургане простятся с экс-главой Лебяжьевского района
В Курганской области умер бывший глава Лебяжьевского района Геннадий Шушунов. Информация об этом опубликована в telegram-канале «ГТРК «Курган».
«Печальная новость. Ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства, бывший глава Лебяжьевского района Геннадий Васильевич Шушунов», — говорится в посте.
Уточняется, что прощание состоится 31 июля в Кургане в траурном зале № 1 на проспекте Машиностроителей, 34. Время прощания с 11:00 до 12:00 часов.
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