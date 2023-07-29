В Ишиме (Тюменская область) 29 июля сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, который был сильно пьян. Вместе с ним в машине ехал его несовершеннолетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«В Ишиме инспекторы остановили автомобилиста. <…>. Мужчина был сильно пьян — показания алкотестера 1,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне авто вместе с отцом ехал несовершеннолетний сын», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Водитель выпил много пива, а потом поехал к родственникам вместе с сыном. За пьяное вождение на мужчину составили административный материал. В ведомстве рассказали, что 29 июля в регионе было задержано 16 пьяных водителей.
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