29 июля 2023
28 июля 2023

На трассе Тюмень — Омск после столкновения с фурой загорелась иномарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В результате столкновения иномарка съехала в кювет и загорелась Фото:

На 370-м км федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись большегруз и Lexus. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате аварии иномарка загорелась.

«Авария на 370-м км федеральной трассы Тюмень — Омск. Столкнулись грузовой автомобиль и Lexus. В результате ДТП Lexus съехал в кювет и загорелся», — рассказали в ведомстве. Пострадала пассажирка легкового автомобиля.

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На 370-м км федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись большегруз и Lexus. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате аварии иномарка загорелась. «Авария на 370-м км федеральной трассы Тюмень — Омск. Столкнулись грузовой автомобиль и Lexus. В результате ДТП Lexus съехал в кювет и загорелся», — рассказали в ведомстве. Пострадала пассажирка легкового автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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