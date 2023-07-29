На трассе Тюмень — Омск после столкновения с фурой загорелась иномарка

В результате столкновения иномарка съехала в кювет и загорелась
На 370-м км федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись большегруз и Lexus. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате аварии иномарка загорелась.
«Авария на 370-м км федеральной трассы Тюмень — Омск. Столкнулись грузовой автомобиль и Lexus. В результате ДТП Lexus съехал в кювет и загорелся», — рассказали в ведомстве. Пострадала пассажирка легкового автомобиля.
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