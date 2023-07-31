31 июля 2023

Возвращенный в колонию курганец добился отмены постановления начальства УФСИН

Курганский суд отменил постановление начальства УФСИН в отношении осужденного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, колючая проволока, тюрьма, исправительная колония, место заключения, тюремный забор
Осужденный курганец выиграл суд у УФСИН Фото:

Курганец, переведенный в колонию из исправительного центра УФСИН на основе решения руководства, добился в суде отмены постановления о нарушении. При этом мужчина по-прежнему находится в колонии строгого режима, куда его поместил на основании постановления суд. Об этом URA.RU сообщили родственники осужденного.

«Мужа перевели из курганского исправительного центра в колонию за совершение нарушений. Одно из постановлений о нарушении он обжаловал в суде. Спустя месяц после обжалования он все еще находится в колонии», — рассказала супруга осужденного. Будут ли мужчину переводить обратно в центр принудительных работ, и когда это произойдет, родственникам неизвестно.

Обратившиеся в редакцию полагают, что отмена постановления должна послужить основанием для возврата прежнего режима отбывания наказания. Кассация на решение суда, по которому он был переведен в колонию, уже подана осужденным.

Родственники сообщили, что начальник исправительного центра попал под следствие после жалоб осужденного. Также они отметили, что на суде столкнулись с предвзятым отношением представителя ведомства. По словам супруги, юрист колонии после решения об отмене постановления посоветовала не радоваться, поскольку они (сотрудники ИЦ) смогут найти новые нарушения и отправят ее мужа в колонию.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ФСИН. В управлении отметили, что осужденного переводят на более строгую форму наказания, если он признается злостным нарушителем. «В случае признания судом постановлений о нарушении порядка отбывания наказания недействительными, дальнейшие меры определяет суд. УФСИН России по Курганской области является исполнителем решений суда в отношении осужденных», — объяснили в ведомстве. При вступления в силу решения суда о возвращении на принудительные работы, осужденный будет доставлен туда ближайшим этапом.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы заявили о поборах в исправительном центре. У несогласного с этим осужденного нашли нарушения и поместили обратно в колонию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганец, переведенный в колонию из исправительного центра УФСИН на основе решения руководства, добился в суде отмены постановления о нарушении. При этом мужчина по-прежнему находится в колонии строгого режима, куда его поместил на основании постановления суд. Об этом URA.RU сообщили родственники осужденного. «Мужа перевели из курганского исправительного центра в колонию за совершение нарушений. Одно из постановлений о нарушении он обжаловал в суде. Спустя месяц после обжалования он все еще находится в колонии», — рассказала супруга осужденного. Будут ли мужчину переводить обратно в центр принудительных работ, и когда это произойдет, родственникам неизвестно. Обратившиеся в редакцию полагают, что отмена постановления должна послужить основанием для возврата прежнего режима отбывания наказания. Кассация на решение суда, по которому он был переведен в колонию, уже подана осужденным. Родственники сообщили, что начальник исправительного центра попал под следствие после жалоб осужденного. Также они отметили, что на суде столкнулись с предвзятым отношением представителя ведомства. По словам супруги, юрист колонии после решения об отмене постановления посоветовала не радоваться, поскольку они (сотрудники ИЦ) смогут найти новые нарушения и отправят ее мужа в колонию. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление ФСИН. В управлении отметили, что осужденного переводят на более строгую форму наказания, если он признается злостным нарушителем. «В случае признания судом постановлений о нарушении порядка отбывания наказания недействительными, дальнейшие меры определяет суд. УФСИН России по Курганской области является исполнителем решений суда в отношении осужденных», — объяснили в ведомстве. При вступления в силу решения суда о возвращении на принудительные работы, осужденный будет доставлен туда ближайшим этапом. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы заявили о поборах в исправительном центре. У несогласного с этим осужденного нашли нарушения и поместили обратно в колонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...