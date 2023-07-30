30 июля 2023

Медики «откачали» тюменца, которого покусали осы

Бригада тюменской скорой помощи спасла мужчину, которого ужалили одновременно шесть ос
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
Мужчину спасли от анафилактического шока после того, как он наступил на осиное гнездо на собственном дачном участке Фото:

Врачи тюменской скорой помощи спасли жизнь мужчине, которого ужалили одновременно шесть ос. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Мужчина поливал на даче грядки и случайно наступил на гнездо. После стабилизации состояния бригада скорой помощи доставила его в больницу», — говорится в сообщении.

Известно, что до приезда скорой, жена пострадавшего самостоятельно ввела ему нужные препараты. Пострадавший рассказал, что перед падением в траву почувствовал слабость, нехватку воздуха и усиленное потоотделение. Медики выяснили, что мужчину ужалили сразу шесть насекомых.

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Врачи тюменской скорой помощи спасли жизнь мужчине, которого ужалили одновременно шесть ос. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. «Мужчина поливал на даче грядки и случайно наступил на гнездо. После стабилизации состояния бригада скорой помощи доставила его в больницу», — говорится в сообщении. Известно, что до приезда скорой, жена пострадавшего самостоятельно ввела ему нужные препараты. Пострадавший рассказал, что перед падением в траву почувствовал слабость, нехватку воздуха и усиленное потоотделение. Медики выяснили, что мужчину ужалили сразу шесть насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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