Медики «откачали» тюменца, которого покусали осы

Бригада тюменской скорой помощи спасла мужчину, которого ужалили одновременно шесть ос

Мужчину спасли от анафилактического шока после того, как он наступил на осиное гнездо на собственном дачном участке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Врачи тюменской скорой помощи спасли жизнь мужчине, которого ужалили одновременно шесть ос. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Мужчина поливал на даче грядки и случайно наступил на гнездо. После стабилизации состояния бригада скорой помощи доставила его в больницу», — говорится в сообщении.

Известно, что до приезда скорой, жена пострадавшего самостоятельно ввела ему нужные препараты. Пострадавший рассказал, что перед падением в траву почувствовал слабость, нехватку воздуха и усиленное потоотделение. Медики выяснили, что мужчину ужалили сразу шесть насекомых.