Курган вошел в число самых «умных» российских городов

Курган вошел в топ-10 по цифровому развитию среди крупных российских городов

Курган попал в рейтинг «умных» городов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган попал в десятку лидеров по цифровому развитию хозяйства среди крупных городов. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

«Курган вошел в ТОП-10 „Умных городов“ России в категории „Крупные города“», — рассказали в telegram-канале областного правительства. Это стало известно во время оглашения итогов 2022 года на форуме по развитию и цифровой трансформации в Уфе.

В проекте Министерства строительства «Умный город» участвуют 200 поселений. Оценка развития ведется по 40 показателям. В категории крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 млн Курган набрал 69,73 балла из 120 возможных.

«Новые технологии формируют запрос на более качественный сервис и услуги. Города перестраиваются и активно внедряют интеллектуальные решения, направленные на развитие комфортной и безопасной городской среды, а также экономики, — отметил полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, оценивая итоги. Он добавил, что в Уральском федеральном округе наработан хороший опыт в этом направлении.