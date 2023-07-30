30 июля 2023

Моор считает решение тюменской областной думы по межвузовскому кампусу «инвестициями в будущее»

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов за принятие его ключевого предвыборного проекта Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал «инвестициями в будущее» принятие закона о концессионном соглашении, которое поможет построить в Тюмени межвузовский кампус международного уровня. Благодарность депутатам за поддержку его ключевого предвыборного проекта Моор опубликовал в своем telegram-канале.

«Благодарю депутатов Тюменской областной Думы за поддержку проекта концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Это инвестиции в будущее», — написал Моор.

Кроме того, он пообещал, что строительство кампуса никак не затронет территорию лесопарка имени Гагарина, рядом с которым будут возводить центр студенческой жизни Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, что концессионное соглашение депутаты областной думы приняли на внеочередном заседании.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал «инвестициями в будущее» принятие закона о концессионном соглашении, которое поможет построить в Тюмени межвузовский кампус международного уровня. Благодарность депутатам за поддержку его ключевого предвыборного проекта Моор опубликовал в своем telegram-канале. «Благодарю депутатов Тюменской областной Думы за поддержку проекта концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Это инвестиции в будущее», — написал Моор. Кроме того, он пообещал, что строительство кампуса никак не затронет территорию лесопарка имени Гагарина, рядом с которым будут возводить центр студенческой жизни Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, что концессионное соглашение депутаты областной думы приняли на внеочередном заседании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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