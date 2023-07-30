Моор считает решение тюменской областной думы по межвузовскому кампусу «инвестициями в будущее»

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал «инвестициями в будущее» принятие закона о концессионном соглашении, которое поможет построить в Тюмени межвузовский кампус международного уровня. Благодарность депутатам за поддержку его ключевого предвыборного проекта Моор опубликовал в своем telegram-канале.
«Благодарю депутатов Тюменской областной Думы за поддержку проекта концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Это инвестиции в будущее», — написал Моор.
Кроме того, он пообещал, что строительство кампуса никак не затронет территорию лесопарка имени Гагарина, рядом с которым будут возводить центр студенческой жизни Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, что концессионное соглашение депутаты областной думы приняли на внеочередном заседании.
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