В Тюменской области мужчина во время застолья сломал челюсть и нос собутыльнику

01 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Между мужчинами во время застолья произошел конфликт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Упорово (Тюменская область) мужчина избил собутыльника из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Тюменец сломал знакомому челюсть и нос. «Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками», — сообщили в ведомстве. Избитого мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец с ножом устроил разбой в магазине.

В селе Упорово (Тюменская область) мужчина избил собутыльника из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Тюменец сломал знакомому челюсть и нос. «Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками», — сообщили в ведомстве. Избитого мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец с ножом устроил разбой в магазине.