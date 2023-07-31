31 июля 2023

В Тюменской области мужчина во время застолья сломал челюсть и нос собутыльнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Между мужчинами во время застолья произошел конфликт Фото:

В селе Упорово (Тюменская область) мужчина избил собутыльника из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Тюменец сломал знакомому челюсть и нос.

«Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками», — сообщили в ведомстве.

Избитого мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец с ножом устроил разбой в магазине.

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В селе Упорово (Тюменская область) мужчина избил собутыльника из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Тюменец сломал знакомому челюсть и нос. «Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками», — сообщили в ведомстве. Избитого мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец с ножом устроил разбой в магазине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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