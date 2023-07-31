В Тюменской области мужчина во время застолья сломал челюсть и нос собутыльнику

В селе Упорово (Тюменская область) мужчина избил собутыльника из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Тюменец сломал знакомому челюсть и нос.
«Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В определенный момент возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками», — сообщили в ведомстве.
Избитого мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменец с ножом устроил разбой в магазине.
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