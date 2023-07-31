Тюменец с ножом устроил разбой в магазине. Видео

01 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Ранее судимого тюменца задержали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножом, украл деньги и четыре электронных сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, потребовал от него отдать тысячу рублей и четыре электронных курительных устройства. Опасаясь за свою жизнь, продавец выполнил все требования мужчины в маске», — говорится в сообщении ведомства. Тюменца задержали. Он признал свою вину и рассказал, что на украденные деньги купил алкоголь и еду. Полицейские возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит до 10 лет лишение свободы.

В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножом, украл деньги и четыре электронных сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, потребовал от него отдать тысячу рублей и четыре электронных курительных устройства. Опасаясь за свою жизнь, продавец выполнил все требования мужчины в маске», — говорится в сообщении ведомства. Тюменца задержали. Он признал свою вину и рассказал, что на украденные деньги купил алкоголь и еду. Полицейские возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит до 10 лет лишение свободы.