31 июля 2023

Тюменец с ножом устроил разбой в магазине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Ранее судимого тюменца задержали Фото:

В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножом, украл деньги и четыре электронных сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, потребовал от него отдать тысячу рублей и четыре электронных курительных устройства. Опасаясь за свою жизнь, продавец выполнил все требования мужчины в маске», — говорится в сообщении ведомства.

Тюменца задержали. Он признал свою вину и рассказал, что на украденные деньги купил алкоголь и еду. Полицейские возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит до 10 лет лишение свободы.

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В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножом, украл деньги и четыре электронных сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, потребовал от него отдать тысячу рублей и четыре электронных курительных устройства. Опасаясь за свою жизнь, продавец выполнил все требования мужчины в маске», — говорится в сообщении ведомства. Тюменца задержали. Он признал свою вину и рассказал, что на украденные деньги купил алкоголь и еду. Полицейские возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит до 10 лет лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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