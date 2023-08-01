Тюменская таможня в разы увеличила отчисления в бюджет из-за нового закона

02 августа 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

С 1 августа изменится способ расчета суммы коэффициента утилизационного сбора для импортных автомобилей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утилизационный сбор, полученный Тюменской таможней за первое полугодие 2023 года, составил 16 миллионов рублей. В ведомстве сообщают, что по сравнению с прошлым годом сумма отчислений увеличилась более чем в восемь раз. Рост сбора связан с тем, что многие тюменцы воспользовались предложением автоэкспертов, и покупали машины до повышения утильсбора с 1 августа. «Утилизационный сбор, который тюменские таможенники направили в бюджет России в первом полугодии 2023 года, составил 16 миллионов рублей. Эта сумма в 8,4 раза больше, чем годом ранее», — сообщает руководство ведомства в беседе с РБК Тюмень. В целом по УрФО сумма сбора увеличилась в 20 раз и составила за первые шесть месяцев 150 миллионов рублей. Рост отчислений объясняется изменением с 1 августа коэффициента расчета суммы утилизационного сбора при импорте автомобилей, что неизменно повлечет рост их стоимости. Для физических лиц будет учитываться не только возраст и объем двигателя транспортного средства, но и цель ввоза. Эксперты советовали покупать автомобили до изменений, так как потом будет дороже. Этим предложением воспользовались тюменцы, что привело к кратному увеличению суммы сборов. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 августа 2023 года россиянам придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течение года. При этом в автосалонах Тюмени не изменились цены на автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed, но часть автомобилей марки Geely подорожала на 30—150 тысяч рублей в зависимости от модели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утилизационный сбор, полученный Тюменской таможней за первое полугодие 2023 года, составил 16 миллионов рублей. В ведомстве сообщают, что по сравнению с прошлым годом сумма отчислений увеличилась более чем в восемь раз. Рост сбора связан с тем, что многие тюменцы воспользовались предложением автоэкспертов, и покупали машины до повышения утильсбора с 1 августа. «Утилизационный сбор, который тюменские таможенники направили в бюджет России в первом полугодии 2023 года, составил 16 миллионов рублей. Эта сумма в 8,4 раза больше, чем годом ранее», — сообщает руководство ведомства в беседе с РБК Тюмень. В целом по УрФО сумма сбора увеличилась в 20 раз и составила за первые шесть месяцев 150 миллионов рублей. Рост отчислений объясняется изменением с 1 августа коэффициента расчета суммы утилизационного сбора при импорте автомобилей, что неизменно повлечет рост их стоимости. Для физических лиц будет учитываться не только возраст и объем двигателя транспортного средства, но и цель ввоза. Эксперты советовали покупать автомобили до изменений, так как потом будет дороже. Этим предложением воспользовались тюменцы, что привело к кратному увеличению суммы сборов. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 августа 2023 года россиянам придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течение года. При этом в автосалонах Тюмени не изменились цены на автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed, но часть автомобилей марки Geely подорожала на 30—150 тысяч рублей в зависимости от модели.