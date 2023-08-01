В компании «Этажи» составили рейтинг тюменских районов ИЖС с недорогими участками

По информации риэлторов, в 2023 году в Тюмени спрос на загородную недвижимость обогнал интерес к городскому жилью Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2023 году тюменские риэлторы отмечают всплеск интереса к индивидуальному строительству и загородной недвижимости. Этот интерес подогревают изменения, которые постепенно вводят Минстрой и банк ДОМ.РФ. Из главных — распространение льготных ипотечных программ на ИЖС, снижение процентных ставок, введение в этой отрасли эскроу-счетов и разрешение прибегать к помощи подрядчика.

Заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков рассказал, что в 2023 году в Тюменской области больше трети земельных участков торговались на отметке в 500 тысяч рублей. Самыми популярными у жителей областной столицы стали участки, расположенные вблизи городской черты по Тобольскому, Салаирскому и Велижанскому трактам. В целом же риэлторы выделяют три района ИЖС с самыми низкими ценами.

Село Тюнево

Тюнево расположено на Велижанском тракте в 31 километре от центра Тюмени. Само село является сельскохозяйственным, а район ИЖС расположен немного в стороне. Из плюсов риэлторы называют развитую инфраструктуру и удобную транспортную развязку. Стоимость одной сотки здесь самая низкая в области — всего 31 тысяча рублей.

Село Кулига

Хорошо известное Тюменцам название села на Ирбитском тракте, благодаря расположенной рядом базе экологичного отдыха на природе «Кулига-Парк». Расстояние от села Кулига до центра Тюмени — 34 километра. Из плюсов — известные и надежные застройщики и многолетняя история индивидуального строительства. Одна сотка стоит здесь 40 тысяч рублей.

Деревня Елань

Поселение на Московском тракте недалеко от Успенки, рядом с которым расположилась большая зона индивидуального строительства. Отсюда до центра Тюмени — 30 километров. Из плюсов риэлторы отмечают, что это один из самых обжитых пригородов областной столицы. Поэтому и цена здесь выше, чем в предыдущих районах — 45 тысяч рублей за сотку.

Минусы

Принципиальных минусов у районов, входящих в топ-3, риэлторы не называют. Однако отмечают, что при выборе участка тюменцам стоит обращать внимание на несколько факторов. Во-первых, это доступность коммуникаций и транспортная развязка. Репутация застройщика так же играет роль. И последнее, на что стоит обращать внимание — наличие отсыпки в районе индивидуального строительства: если ее нет, участок весной и осенью может затопить.