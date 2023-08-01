01 августа 2023

Прокуратура заставила компанию властей помочь тюменцам

В Тюменской области оборудовали остановку после вмешательства прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, автобусная остановка
Из-за отсутствия остановки жители села были вынуждены добираться домой из райцентра Фото:

Благодаря вмешательству прокуратуры в селе Иваново Армизонского района (Тюменская область) оборудовали автобусную остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Из-за отсутствия остановки жители села были вынуждены добираться домой из райцентра.

«В нарушение нормативных требований остановочный пункт на правой стороне движения в направлении с. Армизонское в границах с. Иваново не оборудован. По этой причине общественный транспорт возле данного населенного пункта не останавливался. Жители села были вынуждены доезжать до Армизонского, а затем 17 км возвращаться назад и самостоятельно добираться до дома», — рассказали в прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловались жители Иваново. Прокуроры внесли представление в адрес начальника ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». В результате вмешательства остановка была оборудована. «Кроме того, летом 2024 года на вышеуказанном участке автодороги запланированы установка автопавильона, обустройство тротуара, бордюров, заездных карманов с асфальтобетонным покрытием», — добавили в прокуратуре.

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Благодаря вмешательству прокуратуры в селе Иваново Армизонского района (Тюменская область) оборудовали автобусную остановку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Из-за отсутствия остановки жители села были вынуждены добираться домой из райцентра. «В нарушение нормативных требований остановочный пункт на правой стороне движения в направлении с. Армизонское в границах с. Иваново не оборудован. По этой причине общественный транспорт возле данного населенного пункта не останавливался. Жители села были вынуждены доезжать до Армизонского, а затем 17 км возвращаться назад и самостоятельно добираться до дома», — рассказали в прокуратуре. В надзорное ведомство пожаловались жители Иваново. Прокуроры внесли представление в адрес начальника ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». В результате вмешательства остановка была оборудована. «Кроме того, летом 2024 года на вышеуказанном участке автодороги запланированы установка автопавильона, обустройство тротуара, бордюров, заездных карманов с асфальтобетонным покрытием», — добавили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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