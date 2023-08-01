Где в Тюмени бесплатно посмотреть кино

В Тюмени кино бесплатно показывают в киноклубах, мультицентре и кинотеатре

Известная сеть фастфудов бесплатно показывает кино для тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени для любителей кино существуют несколько вариантов, где фильмы можно посмотреть бесплатно. Среди них оказались киноклубы, различные проекты и всероссийская акция. URA.RU подготовило список, который поможет определиться с выбором площадки для досуга.

Наиболее взрослым среди перечня оказались киноклубы Тюменского государственного института культуры (ТГИК) и «Молодость». Первый появился еще в 2003 году. Об этом агентству рассказала их координатор Павлина Никулина. Также в список вошли новые и экспериментальные проекты, существование которых будет зависеть от популярности у тюменцев.

Киноклуб «Азбука кино» и коллаборация с «Вкусно — и точка»

В тюменском кинотеатре «Азбука кино» в ТРЦ «Солнечный» создали новый киноклуб, первое собрание которого состоится уже 4 августа. Фильмы для показа выбирают посредством голосования, однако новинки кино там смотреть не обещают. После просмотра будет обсуждение, модераторами которого станут приглашенные эксперты. Одним из них будет тюменская блогерша Любовь Кузьмич. Периодичность встреч пока неизвестна.

В этом же кинотеатре пройдет социальный проект, который продлится один год. Сеть «Вкусно — и точка» открыла свой кинозал, где будет бесплатно показывать два фильма каждую субботу. Посмотреть их афишу и узнать про билеты можно на сайте торгового центра.

Мультицентр «Контора пароходства»

В «Конторе пароходства» пройдет проект «Видели ночь», в рамках которого гости смогут побывать на вечерних кинопоказах. В августе на экранах можно будет увидеть «Унесенные ветром» и «Лицо со шрамом». При этом идея пока работает в экспериментальном формате, а ее успех зависит от востребованности.

Киноклуб ТГИК и «Молодость»

Клуб Тюменского государственного института культуры является одним из старейших в Тюмени, он специализируется на крупных тематических циклах, например, «фильмы Ларса фон Триера» или «фильмы, посвященные году педагога и наставника в России». «Молодость» же является клубом для любителей документального кино. Твердой привязанности к месту у них нет, однако среди основных здание ТГИК на улице Республики, 19 и литературная гостиная в областной научной библиотеке имени Менделеева.

«Ночь кино» в Тюмени

Всероссийская акция «Ночь кино» проходит и в Тюмени. Традиционно ее проводят 27 августа, а от местных учреждений участвует ДК «Нефтяник». В этом году там также планируют показывать фильмы, однако пока официального объявления не было.