В Тюменской области за миллиарды рублей создадут редкий для России завод

В Тобольске реконструируют судостроительный завод
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольске будут строить суда класса «река — море» Фото:

В Тобольске реконструируют судостроительный завод, вложив в модернизацию три миллиарда рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. В результате регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море».

«Обь-Иртышское речное пароходство и компания «Межрегионфлот» реконструируют и модернизируют судостроительный завод в Тобольске. Объем инвестиций — около 3 млрд рублей. В результате наш регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море», — написал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к 2027 году построят центр по ремонту грузовых автомобилей. Объем инвестиций в проект составит 486 млн рублей.

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В Тобольске реконструируют судостроительный завод, вложив в модернизацию три миллиарда рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. В результате регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море». «Обь-Иртышское речное пароходство и компания «Межрегионфлот» реконструируют и модернизируют судостроительный завод в Тобольске. Объем инвестиций — около 3 млрд рублей. В результате наш регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море», — написал губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к 2027 году построят центр по ремонту грузовых автомобилей. Объем инвестиций в проект составит 486 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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