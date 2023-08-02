В Тюменской области за миллиарды рублей создадут редкий для России завод

В Тобольске реконструируют судостроительный завод, вложив в модернизацию три миллиарда рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. В результате регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море».
«Обь-Иртышское речное пароходство и компания «Межрегионфлот» реконструируют и модернизируют судостроительный завод в Тобольске. Объем инвестиций — около 3 млрд рублей. В результате наш регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море», — написал губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к 2027 году построят центр по ремонту грузовых автомобилей. Объем инвестиций в проект составит 486 млн рублей.
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