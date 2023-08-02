В Тюмени построят центр по ремонту грузовиков за полмиллиарда рублей

Грузовые автомобили будут ремонтировать на Велижанском тракте в Тюмени Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени к 2027 году построят центр по ремонту грузовых автомобилей. Об этом стало известно на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, которое проводит губернатор Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Возведением объекта на Велижанском тракте рядом с ООО „Фармасинтез-Тюмень“ займется предприятие „ЕТС Трейд“. В проект планируют инвестировать 486 млн рублей, больше половины из них — собственные средства», — рассказали в инфоцентре.

По словам властей, инвестору уже оказана помощь. В частности: выбран земельный участок; предложены варианты технологического присоединения к инженерным коммуникациям; спланирована организация подъездных путей к объекту.