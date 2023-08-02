В Тюменской области в лесу нашли семью старообрядцев с малолетними детьми

03 августа 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Семья живет в лесу по религиозным причинам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Упоровском районе (Тюменская область) в лесу была обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми: они прячут малышей от органов соцзащиты и не оформляют на них документы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «В феврале 2023 года стало известно, что в лесном массиве, примерно в трех километрах от деревни Боровушка Упоровского района проживают Виталий Щ. и Ксения З., с двумя детьми в возрасте примерно одного года и трех лет. У детей нет свидетельств о рождении, в больнице на учете они также не состоят. Глава семьи пояснил, что они старообрядцы», — сообщили в пресс-службе. По словам мужчины, обращаться в больницу у них надобности нет, так как дети не болеют. Показывать малышей кому-либо он отказался, в том числе и медработнику. Однако пообещал, что в ближайшее время семья оформит необходимые документы. Супружескую пару проверили полицейские. Оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей силовики не нашли. По итогу органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд удовлетворил его частично.

В Упоровском районе (Тюменская область) в лесу была обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми: они прячут малышей от органов соцзащиты и не оформляют на них документы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «В феврале 2023 года стало известно, что в лесном массиве, примерно в трех километрах от деревни Боровушка Упоровского района проживают Виталий Щ. и Ксения З., с двумя детьми в возрасте примерно одного года и трех лет. У детей нет свидетельств о рождении, в больнице на учете они также не состоят. Глава семьи пояснил, что они старообрядцы», — сообщили в пресс-службе. По словам мужчины, обращаться в больницу у них надобности нет, так как дети не болеют. Показывать малышей кому-либо он отказался, в том числе и медработнику. Однако пообещал, что в ближайшее время семья оформит необходимые документы. Супружескую пару проверили полицейские. Оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей силовики не нашли. По итогу органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд удовлетворил его частично.