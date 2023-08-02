02 августа 2023

В Тюменской области в лесу нашли семью старообрядцев с малолетними детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, лес, березы, дом в лесу, природа, пейзаж
Семья живет в лесу по религиозным причинам Фото:

В Упоровском районе (Тюменская область) в лесу была обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми: они прячут малышей от органов соцзащиты и не оформляют на них документы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«В феврале 2023 года стало известно, что в лесном массиве, примерно в трех километрах от деревни Боровушка Упоровского района проживают Виталий Щ. и Ксения З., с двумя детьми в возрасте примерно одного года и трех лет. У детей нет свидетельств о рождении, в больнице на учете они также не состоят. Глава семьи пояснил, что они старообрядцы», — сообщили в пресс-службе.

По словам мужчины, обращаться в больницу у них надобности нет, так как дети не болеют. Показывать малышей кому-либо он отказался, в том числе и медработнику. Однако пообещал, что в ближайшее время семья оформит необходимые документы.

Супружескую пару проверили полицейские. Оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей силовики не нашли.

По итогу органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд удовлетворил его частично.

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В Упоровском районе (Тюменская область) в лесу была обнаружена семья старообрядцев с малолетними детьми: они прячут малышей от органов соцзащиты и не оформляют на них документы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «В феврале 2023 года стало известно, что в лесном массиве, примерно в трех километрах от деревни Боровушка Упоровского района проживают Виталий Щ. и Ксения З., с двумя детьми в возрасте примерно одного года и трех лет. У детей нет свидетельств о рождении, в больнице на учете они также не состоят. Глава семьи пояснил, что они старообрядцы», — сообщили в пресс-службе. По словам мужчины, обращаться в больницу у них надобности нет, так как дети не болеют. Показывать малышей кому-либо он отказался, в том числе и медработнику. Однако пообещал, что в ближайшее время семья оформит необходимые документы. Супружескую пару проверили полицейские. Оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей силовики не нашли. По итогу органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд удовлетворил его частично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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